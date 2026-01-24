- Nem engedhetjük, hogy a háború része legyen a mindennapjainknak!
Orbán Viktor már nagyon várja a Háborúellenes Gyűlést: ezzel a videóval hangolódik rá
Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.
Szombaton Háborúellenes Gyűlésre kerül sor Kaposváron. Az eseményen ezúttal is beszédet mond majd Orbán Viktor.
Orbán Viktor: Hangolunk
A kormányfő pedig már nagyon várja az eseményt, erről tanúskodik a legújabb, közösségi oldalán közzétett bejegyzése. A miniszterelnök egy látványos videóval hangol a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre.
Hangolunk
- írta a bejegyzésében Orbán Viktor.
Íme a videó:
