Orbán Viktor már nagyon várja a Háborúellenes Gyűlést: ezzel a videóval hangolódik rá

Friss videóval jelentkezett a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.24. 09:22
Szombaton Háborúellenes Gyűlésre kerül sor Kaposváron. Az eseményen ezúttal is beszédet mond majd Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook

Orbán Viktor: Hangolunk

A kormányfő pedig már nagyon várja az eseményt, erről tanúskodik a legújabb, közösségi oldalán közzétett bejegyzése. A miniszterelnök egy látványos videóval hangol a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre.

Hangolunk

- írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

Íme a videó:

Háborúellenes gyűlés A dosszié további cikkei

 

 

