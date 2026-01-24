Orbán Viktor már nagyon várja a Háborúellenes Gyűlést: ezzel a videóval hangolódik rá

Szombaton Háborúellenes Gyűlésre kerül sor Kaposváron. Az eseményen ezúttal is beszédet mond majd Orbán Viktor.

Orbán Viktor Fotó: Orbán Viktor Facebook

Orbán Viktor: Hangolunk

A kormányfő pedig már nagyon várja az eseményt, erről tanúskodik a legújabb, közösségi oldalán közzétett bejegyzése. A miniszterelnök egy látványos videóval hangol a kaposvári Háborúellenes Gyűlésre.

Hangolunk

- írta a bejegyzésében Orbán Viktor.

Íme a videó: