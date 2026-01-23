Orbán Viktor: Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk!
Fontos kérdésekről lesz szó a következő Háborúellenes Gyűlésen is.
Január 24-én kerül megrendezésre a Háborúellenes Gyűlés következő nagy eseménye, ezúttal Kaposváron. Orbán Viktor már felkészült, és erről egy szuper fotót is közzé tett a közösségi médiában.
Orbán-Lázár. Ha ők velünk, ki ellenünk?! Kaposváron találkozunk!
- írja a kormányfő.
