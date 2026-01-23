RETRO RÁDIÓ

A kormány minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket

Érkezik a rezsistop. Számíthatnak a családok a kormány segítségére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 16:55
Módosítva: 2026.01.23. 16:55
Orbán Viktor rezsiköltség rezsistop

Ahogy arról beszámoltunk, Orbán Viktor bejelentette, hogy januári rezsistopot vezet be a kormány, így a januári többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja.

Számíthatnak a családok a kormány segítségére. Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala

A szokatlanul kemény tél még nem ért véget! A kormány a januári rezsistoppal minden magyar családtól átvállalja a pluszterheket. 
A családok számíthatnak ránk.

– írta a kormányfő legfrissebb Facebook-bejegyzésében.

 

