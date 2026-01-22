Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor a minap jelentette be, hogy januári rezsistopot vezet be a kormány. Azaz a januári többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja.

Orbán Viktor Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Orbán Viktor: Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

A miniszterelnök ennek kapcsán egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában Orbán Viktor megismételte: a hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja.

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól. A hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja. Így a hideg január rezsiszámlái nem lesznek magasabbak, mint a decemberi számlák voltak. Ugyanezt tesszük a távhő esetében, és továbbra is biztosítjuk a szociális tűzifát a rászorulók számára. Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb. Biztonság a nemzetközi politikában, biztonság Magyarországon, biztonság a munkahelyen és biztonság otthon. Biztonság nélkül nincs fejlődés és nem érhetjük el céljainkat. Se a személyes, se az ország nagy, közös céljait. A Fidesz a biztos választás!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.