Orbán Viktor: Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre

Fontos dologra mutatott rá a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 07:32
rezsicsökkentés hideg idő Orbán Viktor tél

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Orbán Viktor a minap jelentette be, hogy januári rezsistopot vezet be a kormány. Azaz a januári többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja.

A miniszterelnök ennek kapcsán egy újabb bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A posztjában Orbán Viktor megismételte: a hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja.

Magyarország újabb példátlan bravúrt hajt végre. Kisegítjük a családokat a szélsőséges, hideg időjárás okozta nyomasztó gazdasági teher alól. A hideg miatt jelentős januári többlet gázfogyasztás költségeit a kormány átvállalja. Így a hideg január rezsiszámlái nem lesznek magasabbak, mint a decemberi számlák voltak. Ugyanezt tesszük a távhő esetében, és továbbra is biztosítjuk a szociális tűzifát a rászorulók számára. Veszélyes világban élünk, ezért a biztonság a legfontosabb. Biztonság a nemzetközi politikában, biztonság Magyarországon, biztonság a munkahelyen és biztonság otthon. Biztonság nélkül nincs fejlődés és nem érhetjük el céljainkat. Se a személyes, se az ország nagy, közös céljait. A Fidesz a biztos választás!

- olvasható a kormányfő Facebook-oldalán közzétett bejegyzésében.

 

