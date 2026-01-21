RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor rendkívüli bejelentést tett: ez rengeteg embert érint

A miniszterelnök a januári rezsistopról beszélt a Facebook-oldalán. A januári rezsistop óriási segítség a magyar családoknak az embert próbálóan kemény télben.

2026.01.21.
Létrehozva: 2026.01.21. 15:37
Módosítva: 2026.01.21. 15:45
„Januári rezsistop – Rendkívüli bejelentés” – írta közösségi oldalán Orbán Viktor, aki élő videóban jelentkezett be a részletekkel a Facebookon.

Januári rezsistop
Januári rezsistop: a kormány átvállalja a családoktól a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költséget – jelentette be Orbán Viktor (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

Januári rezsistop: a kormány átvállalja a családoktól a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztás költséget

A kormány ma ülésezett, a januári szélsőséges időjárás komoly próba elé állította Magyarországot. A múlt heti hópróbát sikeresen teljesítettük. A szokatlan hidegben gondoskodtunk a tűzifa ellátásról és a mindenki számára elérhető melegedőkről. A szükséges tűzifa és a melegedők az előttünk álló hetekben is rendelkezésre állnak majd. De a fagyos idő magas fűtésszámlákat is hozott és nagy terhet ró a családokra. Mindenki váratlan és jelentős többletkiadásokkal szembesül. Ezért a kormány úgy döntött, hogy januári rezsistopot vezetünk be. Ez azt jelenti, hogy a januári fűtésnél jelentkező többletfogyasztást, annak költséget a családoktól a kormány átvállalja

– közölte a miniszterelnök január 21-én, szerdán. „A szokatlanul kemény tél még nem ért véget. Kérem, vigyázzanak magukra, és vigyázzanak egymásra!” – zárta szavait Orbán Viktor.

 

