Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik

A Harcosok Klubjában tett bejegyzést a magyar miniszterelnök. Orbán Viktor komoly kritikát fogalmazott meg a brüsszeli elittel szemben. Ursula von der Leyen és Manfred Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is – közölte. Orbán Viktor Trump meghívására Davosba indul.

„Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk” – erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Orbán Viktor
Fotó: Gáll Regina /  Metropol

A magyar miniszterelnök emlékeztetett, hogy a gazdák elfoglalták Brüsszelt.

Igazuk van

 – tette hozzá.

Von der Leyen és Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is

 – hangsúlyozta a kormányfő. Kiemelte: a silány minőségű és egészségtelen ukrán és latin-amerikai élelmiszerektől meg kell védeniük a gazdákat és a vásárlókat is, vagyis minden magyar embert. Holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula ellen az Európai Parlamentben. Ott minden kiderül – jelentette ki. 

Trump meghívásának tesz eleget Orbán Viktor

Orbán Viktor a terveiről szólva közölte:

Kormányülés bezártával irány Davos. Trump meghívására. Megalakítjuk a Béketanácsot. Aztán átvágtatunk Brüsszelbe, a rendkívüli miniszterelnöki csúcsra. Hosszú éjszakák előtt állok. Pénteken vissza Magyarországra. Szombaton Kaposvár.

 

