Orbán Viktor Donald Trump meghívására Davosba utazik

„Extrém hideg ez a január, most látszik, mekkora érték a rezsicsökkentés. De a nagy hideg miatt cselekednünk kell. A kormány mai ülésén újabb döntéseket hozunk” – erről írt a Harcosok Klubjában Orbán Viktor.

Orbán Viktor / Fotó: Gáll Regina / Metropol

A magyar miniszterelnök emlékeztetett, hogy a gazdák elfoglalták Brüsszelt.

Igazuk van

– tette hozzá.

Von der Leyen és Weber olyan döntéseket hoznak, amelyek tönkreteszik az európai, így a magyar gazdákat is

– hangsúlyozta a kormányfő. Kiemelte: a silány minőségű és egészségtelen ukrán és latin-amerikai élelmiszerektől meg kell védeniük a gazdákat és a vásárlókat is, vagyis minden magyar embert. Holnap bizalmatlansági szavazás lesz Ursula ellen az Európai Parlamentben. Ott minden kiderül – jelentette ki.

Trump meghívásának tesz eleget Orbán Viktor

Orbán Viktor a terveiről szólva közölte: