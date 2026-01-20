RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: idén Budapesten a BL-döntő. Hajrá, magyarok!

Vajon ki nyeri a BL-döntőt?

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.20. 21:12
Orbán Viktor BL-döntő Budapest

Nagyot dobbanhat a focirajongók szíve! Orbán Viktor a Facebook-oldalán osztott meg egy videót arról, melyben ismert emberek mondják el, szerintük ki nyeri a BL-döntőt?

Orbán Viktor, Fidesz-kongresszus
Orbán Viktor: idén Budapesten a BL-döntő. Hajrá, magyarok!  (Fotó: MW)

Megszólal többek közt Marco Rossi, Torghelle Sándor, Gera Zoltán, Csányi Sándor, Lőw Zsolt és Orbán Viktor is.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
