Orbán Viktor: idén Budapesten a BL-döntő. Hajrá, magyarok!
Vajon ki nyeri a BL-döntőt?
Nagyot dobbanhat a focirajongók szíve! Orbán Viktor a Facebook-oldalán osztott meg egy videót arról, melyben ismert emberek mondják el, szerintük ki nyeri a BL-döntőt?
Megszólal többek közt Marco Rossi, Torghelle Sándor, Gera Zoltán, Csányi Sándor, Lőw Zsolt és Orbán Viktor is.
