Gera Zoltánhoz hasonlítják a focistát, akinek Marco Rossi is kimondta a nevét

Először mondta ki Redzic Damir nevét Marco Rossi szövetségi kapitány a válogatott kerethirdetése során. A mindössze 22 éves, pécsi születésű támadó bosnyák édesapa és magyar édesanya gyermeke, pályafutása túlnyomó részét Magyarországon töltötte. Jelenleg Dunaszerdahelyen a DAC játékosa, korábbi klubjait figyelve azonban Gera Zoltán is eszünkbe juthat.

Redzic Damir az olaszok ellen az utánpótlás-válogatottban Fotó: MEDER ISTVAN

Redzic karrierje hasonlóan indult, mint a válogatottban 97 alkalommal szereplő Geráé. A támadó kölyökként szintén Harkányban kezdte a focit, majd a Pécsre szerződött, ahonnan a Ferencváros igazolta át. A zöld-fehérek felnőtt csapatában négyszer is pályára lépett, s huzamosabban játszott a Fradi fiókcsapatának számító Soroksárban. Innen távozott 2024-ben Felvidékre, ahol hamar alapember lett Dunaszerdahelyen.

Redzic Damir címeres mezben

A támadó 2020 óta több korosztályos válogatottat is erősített. Csakis Marco Rossi döntésén múlik, hogy Örményországban, vagy idehaza az írek elleni vb-selejtezőn bemutatkozik-e a felnőttek között.