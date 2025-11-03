RETRO RÁDIÓ

Marco Rossinak megvan a véleménye a kialakult vitáról

Történelmi vita. Marco Rossi szövetségi kapitánynak megvan a véleménye.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.11.03. 20:15
Marco Rossi FIFA vita

A fociklubok gyakran hibáztatják a nemzeti válogatottakat a játékosok túlterheléséért és az ebből eredő sérülésekért. Marco Rossi szövetségi kapitány is reagált a történelmi vitára.

Fájhat Marco Rossi feje: már hét éve birkózik a nehézségekkel, amikbe Spalletti belebukott
Marco Rossi szövetségi kapitány is reagált a történelmi vitára Fotó: AFP

A játékosokat a klubok fizetik, velük kötnek szerződéseket, ezért természetes, hogy igényeket fogalmaznak meg. Ugyanakkor azt kell mondjam, ha panaszkodunk amiatt, hogy egyes játékosok évente 60 vagy 70 mérkőzést is játszanak, akkor látni kell, hogy ebből legfeljebb 8-10 a válogatott mérkőzés. Talán jobb lenne egyetlen időszakot kialakítani a válogatottak számára, anélkül, hogy folyamatosan megszakítanánk a klubszezont

– idézi a napolimagazine.com Marco Rossi interjúját, amit az olasz 1 Station Radionak adott.

Marco Rossi a FIFA tervéről beszélt

A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hozzátette, igaz, hogy évente csak tíz válogatott mérkőzést játszanak, de ha minden szünet kettő találkozót tartalmaz, az azt jelenti, hogy a játékosoknak ötször kell utazgatniuk egyetlen szezonban.

Például a novemberi időszakban csak egy hetünk lesz a játékosokkal együtt. Ez alatt a néhány nap alatt két mérkőzést játszunk, és gyakorlatilag csak egy igazi edzésünk lesz és két meccs előtti átmozgatás. A rendelkezésre álló idő minimálisra csökkent. A FIFA azon dolgozik, hogy az őszi szüneteket – szeptember, október és november – egyetlen, hosszabb szünetben egyesítse, ezzel csökkentve az utazást és a játékosok terhelését

– fogalmazott Marco Rossi, aki úgy tudja, ezt a lehetőséget már vizsgálja a nemzetközi szövetség, és a következő szezontól akár már életbe is léphet.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
