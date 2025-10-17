„Dühös vagyok” – Marco Rossi nem kertelt a bravúr után

Az utóbbi időszak legjobb játéka kimagasló eredménnyel párosult Portugáliában. A magyar fociválogatott egész Európát meglepte a világbajnoki selejtezőn, s a 2-2-es döntetlennel hatalmasat léptünk a pótselejtezőt érő második hely felé. Marco Rossi elmondta, mi kellett a sikerhez, de a szövetségi kapitány azt sem titkolta, mi miatt dühös.

Marco Rossi okkal büszke a csapatára / Fotó: Szigetváry Zsolt

A kapitány a Mol Csapatnak adott interjújában elmondta, az elmúlt két év legjobb meccse volt a lisszaboni a válogatottól.

„Portugáliában előre tudod, hogy nem lesz sokat nálad a labda.”

Ahhoz, hogy ezt a játékot sikerre vigyük Lisszabonban, két kulcsszavunk volt: a bátorság és a felelősségvállalás. Senkinek nem lehetett alibizni, maximális koncentrációval és szervezettséggel kellett játszanunk, máskülönben az emelt kockázatvállalás nem bátorság, hanem vakmerőség.

– mondta a kapitány, aki tudja, akár már a következő körben is meglehet a pótselejtezőt érő második hely. Ehhez az kell, hogy Írország odahaza kikapjon Portugáliától, a mieink pedig nyerjenek Örményországban.

Így vagy úgy, de meg kell szereznünk a playoffhoz szükséges pontokat, mert ott van a helyünk a pótselejtezőben. Szerintem ezt az eddigi fordulókban is bizonyítottuk.

Marco Rossi emiatt dühös

A kapitány arra is kitért, hogy a vb-selejtezők alatt többször is az utolsó pillanatokban veszítettünk pontokat, így Dublinban, valamint itthon a portugálok ellen.

Hogy ott állunk-e, ahol a helyünk van? Azt hiszem, nagyjából igen, de dühös is vagyok, mert lehetne több pontunk. Írországban otthagytunk kettőt, és nem a mi hibánkból. De ez most már nem fontos, csak az előttünk álló feladatra szabad koncentrálnunk

– utalt arra a kapitány, hogy Írországban a játékvezető is segített a hazaiaknak.