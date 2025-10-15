RETRO RÁDIÓ

Meglesznek a következményei a portugál-magyar meccsen történteknek

Súlyos kritika és eltiltás. Egy játékosnak ki kell hagynia a következő mérkőzést a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn begyűjtött sárga lapja miatt.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.10.15. 20:15
eltiltás Portugália Bruno Fernandes vb-selejtező

Nem marad következmények nélkül a kedd esti Portugália-Magyarország mérkőzés (2-2). Mint ismert, bár Cristiano Ronaldo gólrekordot állított fel – nála többször senki nem talált kapuba vb-selejtezőkön –, a hazai csapat reményei szertefoszlottak, hogy máris bebiztosítsa a helyét a jövő évi tornára. Hála az egyenlítőgólt szerző Liverpool-játékosnak, Szoboszlai Dominiknak – emelte ki az angol sajtó, amely Bruno Fernandes miatt viszont az aggodalmát fejezte ki.

Portugália-Magyarország vb-selejtező
Bruno Fernandesnek következményekkel jár a Portugália-Magyarország vb-selejtező (Fotó: Carlos Rodrigues / Getty Images)

A Manchester United játékosának ugyanis súlyos következményekkel jár majd a portugál-magyar vb-selejtező. Fernandes – mielőtt a 62. percben lecserélték – sárga lapot kapott, ami miatt nem játszhat Portugália utolsó előtti selejtezőjén, Írország ellen Dublinban. Senki nem volt lenyűgözve a focista játékától, mintha fáradt lett volna, amit az MU vezetőedzője, Ruben Amorim valószínűleg hallani sem akar, hiszen csapata vasárnap éppen a Szoboszlaival – és Kerkez Milossal felálló – Liverpool otthonába látogat a Premier Leauge-ben (17:30, tv: Spíler1).

A portugál A Bola például csak 6-osra értékelte Fernandes magyarok elleni teljesítményét. 

A második félidőben egyszer eltalálta a kapufát, de talán ez volt az egyetlen alkalom, amikor sikerült helyzetbe kerülnie

– idézi az értékelést a Mirror.

Portugália-Magyarország: Bruno Fernandes méltatta a mieinket

Burno Fernandes a találkozó után egyébként méltatta a magyar válogatottat. Külön kiemelte, hogy a csapat nagyon erős a pontrúgásokban.

Elismerés illeti őket azért, amit tettek

– fogalmazott a Manchester United játékosa.

 

