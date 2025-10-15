Meglesznek a következményei a portugál-magyar meccsen történteknek
Súlyos kritika és eltiltás. Egy játékosnak ki kell hagynia a következő mérkőzést a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn begyűjtött sárga lapja miatt.
Nem marad következmények nélkül a kedd esti Portugália-Magyarország mérkőzés (2-2). Mint ismert, bár Cristiano Ronaldo gólrekordot állított fel – nála többször senki nem talált kapuba vb-selejtezőkön –, a hazai csapat reményei szertefoszlottak, hogy máris bebiztosítsa a helyét a jövő évi tornára. Hála az egyenlítőgólt szerző Liverpool-játékosnak, Szoboszlai Dominiknak – emelte ki az angol sajtó, amely Bruno Fernandes miatt viszont az aggodalmát fejezte ki.
A Manchester United játékosának ugyanis súlyos következményekkel jár majd a portugál-magyar vb-selejtező. Fernandes – mielőtt a 62. percben lecserélték – sárga lapot kapott, ami miatt nem játszhat Portugália utolsó előtti selejtezőjén, Írország ellen Dublinban. Senki nem volt lenyűgözve a focista játékától, mintha fáradt lett volna, amit az MU vezetőedzője, Ruben Amorim valószínűleg hallani sem akar, hiszen csapata vasárnap éppen a Szoboszlaival – és Kerkez Milossal felálló – Liverpool otthonába látogat a Premier Leauge-ben (17:30, tv: Spíler1).
A portugál A Bola például csak 6-osra értékelte Fernandes magyarok elleni teljesítményét.
A második félidőben egyszer eltalálta a kapufát, de talán ez volt az egyetlen alkalom, amikor sikerült helyzetbe kerülnie
– idézi az értékelést a Mirror.
Portugália-Magyarország: Bruno Fernandes méltatta a mieinket
Burno Fernandes a találkozó után egyébként méltatta a magyar válogatottat. Külön kiemelte, hogy a csapat nagyon erős a pontrúgásokban.
Elismerés illeti őket azért, amit tettek
– fogalmazott a Manchester United játékosa.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre