Marco Rossi eldöntötte, visszatér-e a válogatott kezdőcsapatába Sallai és Varga
Szövetségi kapitányunk változtatott az örmények ellen győztes csapatán. Sallai és Varga újra játszhat a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn.
Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette labarúgó-válogatottunk kezdőcsapatát a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtezőre (kedd, 20.45, tv: M4 Sport).
Olasz-magyar szakvezetőnk döntése értelmében az előző, örmények elleni győztes (2-0) hazai meccsen eltiltás miatt hiányzó Sallai Roland és Varga Barnabás is visszakerült a nemzeti tizenegybe, noha beugróként Lukács Dániel és Gruber Zsombor is gól szerzett.
Portugália-Magyarország: a mieink kezdőcsapata:
Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga.
Portugália összeállítása: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto (szövetségi kapitány: Roberto Martínez).
Szoboszlai Dominikék egy bravúros idegenbeli eredménnyel megerősíthetik az esélyeiket a vb-szereplés kiharcolására, míg Cristiano Ronaldo és társai akár már ma bejuthatnak a 2026-os világbajnokságra (ehhez a győzelmükön túl az is kell, hogy az örmények ne nyerjnek Írországban).
Az F csoport állása:
1. Portugália 9 pont (10-2), 2. Magyarország 4 (6-5), 3. Örményország 3 (2-8), 4. Írország 1 (3-6).
