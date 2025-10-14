Marco Rossi eldöntötte, visszatér-e a válogatott kezdőcsapatába Sallai és Varga

Marco Rossi szövetségi kapitány kihirdette labarúgó-válogatottunk kezdőcsapatát a Portugália-Magyarország világbajnoki selejtezőre (kedd, 20.45, tv: M4 Sport).

Portugália-Magyarország: Szoboszlai Dominikék a budapesti 2-3 után Lisszabonban próbálják megfékezni a hibátlanul menetelő favoritot Fotó: Tumbász Hédi

Olasz-magyar szakvezetőnk döntése értelmében az előző, örmények elleni győztes (2-0) hazai meccsen eltiltás miatt hiányzó Sallai Roland és Varga Barnabás is visszakerült a nemzeti tizenegybe, noha beugróként Lukács Dániel és Gruber Zsombor is gól szerzett.

Portugália-Magyarország: a mieink kezdőcsapata:

Tóth B. – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Styles – Bolla, Szoboszlai, Sallai – Varga.

Portugália összeállítása: D. Costa – Nélson Semedo, R. Dias, Veiga, N. Mendes – R. Neves, Vitinha, B. Fernandes – B. Silva, C. Ronaldo, Pedro Neto (szövetségi kapitány: Roberto Martínez).

Szoboszlai Dominikék egy bravúros idegenbeli eredménnyel megerősíthetik az esélyeiket a vb-szereplés kiharcolására, míg Cristiano Ronaldo és társai akár már ma bejuthatnak a 2026-os világbajnokságra (ehhez a győzelmükön túl az is kell, hogy az örmények ne nyerjnek Írországban).