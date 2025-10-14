Szuper hír jött a portugál-magyar meccs előtt, itt a nagy esély

Cristiano Ronaldóék gyakorlatilag már biztos világbajnoki résztvevőknek tekinthetők a Football Meets Data szimulátora szerint (a 99,8 %-os valószínűség akkor kerekedhet 100-ra akár már kedden, ha a 20.45-kor kezdődő Portugália-Magyarország meccsen legyőzik a mieinket, és az örmények nem nyernek Írországban). Az adatok elemzéséből ugyanakkor az is kiderült, hogy a magyar válogatottnak jelentősen megnőtt az esélye a pótselejtezőt érő csoportmásodik hely megszerzésére.

Sokat érhet a végén az örmények legyőzése; a Portugália-Magyarország meccsen a két későbbi továbbjutó csap össze? Fotó: Tumbász Hédi

A statisztikák azt ígérik, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának esélye 80,2 % arra, hogy megszerzi az F csoport második helyét a favorit portugálok mögött, megelőzve a jelenleg utolsó, de a harmadik helyre esélyes íreket és a negyediknek jósolt örményeket. Ez esetben Szoboszlai Dominikék pótselejtezőket játszhatnának azért, hogy kijussanak a 2026-os vb-re.

🇵🇹 Portugal is almost there!



They can qualify already on Tuesday if they beat 🇭🇺 Hungary and 🇦🇲 Armenia doesn't beat 🇮🇪 Ireland away!



🇭🇺 Hungary are strong favorites for the playoffs.



🚨 Try out your own scenarios and see how the WC probabilities change in our 📊 FMD… pic.twitter.com/FJV7BYFYQo — Football Meets Data (@fmeetsdata) October 11, 2025

Portugália-Magyarország: a két továbbjutó meccse?

Magyarország erős esélyes a rájátszásra

– emeli ki az X-en a labdarúgás statisztikáival, illetve valószínűségekkel és szimulációkkal foglalkozó portál, amely korábban csak 56 %-ot adott a második helyünkre.

A magyar válogatott szeptemberben, Budapesten balszerencsés vereséget (2-3) szenvedett a portugálok ellen. Előtte, Írországban szintén a hajrában kapott góllal győzelmet engedett ki a kezéből (2-2), legutóbb viszont a Puskás Arénában tartalékosan – többek között az eltiltott Sallai Rolandot és Varga Barnabást nélkülözve – sikerült legyőznie (2-0) Örményország csapatát.

Az európai vb-selejtezők csoportelsői (12 válogatott) biztos vb-résztvevők lesznek. A másodikok pótselejtezőket játszanak a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája négy legjobb csoportgyőztesével együtt, amelyek a csoportkör első két helyén kívül végeznek. Az így összesen 16 csapatot négy ágra sorsolják, egy-egy ágon két elődöntő és a döntő alapján dől el a vb-részvétel.

Az F csoport állása:

Portugália 9 pont Magyarország 4 Örményország 3 Írország 1

(a keddi párosítás: Portugália-Magyarország, Írország-Örményország).