Szuper hír jött a portugál-magyar meccs előtt, itt a nagy esély
Adatelemzők szerint óriási a sansz a mieink céljának elérésére. Cristiano Ronaldóék ellenben akár már a keddi Portugália-Magyarország csoportrangadón révbe érhetnek.
Cristiano Ronaldóék gyakorlatilag már biztos világbajnoki résztvevőknek tekinthetők a Football Meets Data szimulátora szerint (a 99,8 %-os valószínűség akkor kerekedhet 100-ra akár már kedden, ha a 20.45-kor kezdődő Portugália-Magyarország meccsen legyőzik a mieinket, és az örmények nem nyernek Írországban). Az adatok elemzéséből ugyanakkor az is kiderült, hogy a magyar válogatottnak jelentősen megnőtt az esélye a pótselejtezőt érő csoportmásodik hely megszerzésére.
A statisztikák azt ígérik, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány csapatának esélye 80,2 % arra, hogy megszerzi az F csoport második helyét a favorit portugálok mögött, megelőzve a jelenleg utolsó, de a harmadik helyre esélyes íreket és a negyediknek jósolt örményeket. Ez esetben Szoboszlai Dominikék pótselejtezőket játszhatnának azért, hogy kijussanak a 2026-os vb-re.
Portugália-Magyarország: a két továbbjutó meccse?
"Portugália már majdnem ott van; (...)
Magyarország erős esélyes a rájátszásra
– emeli ki az X-en a labdarúgás statisztikáival, illetve valószínűségekkel és szimulációkkal foglalkozó portál, amely korábban csak 56 %-ot adott a második helyünkre.
A magyar válogatott szeptemberben, Budapesten balszerencsés vereséget (2-3) szenvedett a portugálok ellen. Előtte, Írországban szintén a hajrában kapott góllal győzelmet engedett ki a kezéből (2-2), legutóbb viszont a Puskás Arénában tartalékosan – többek között az eltiltott Sallai Rolandot és Varga Barnabást nélkülözve – sikerült legyőznie (2-0) Örményország csapatát.
Az európai vb-selejtezők csoportelsői (12 válogatott) biztos vb-résztvevők lesznek. A másodikok pótselejtezőket játszanak a 2024–2025-ös Nemzetek Ligája négy legjobb csoportgyőztesével együtt, amelyek a csoportkör első két helyén kívül végeznek. Az így összesen 16 csapatot négy ágra sorsolják, egy-egy ágon két elődöntő és a döntő alapján dől el a vb-részvétel.
Az F csoport állása:
- Portugália 9 pont
- Magyarország 4
- Örményország 3
- Írország 1
(a keddi párosítás: Portugália-Magyarország, Írország-Örményország).
