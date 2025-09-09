Ronaldo büntetett, elrontotta Szoboszlai Dominik nagy napját

A magyar labdarúgó-válogatott világbajnoki selejtezőn a Puskás Arénában 3-2-re kapott ki Portugáliától. Szoboszlai Dominik 16 év után csapatkapitányként találkozott Cristiano Ronaldóval, aki most tizenegyesből volt eredményes.
Két helyen változtatott Marco Rossi szövetségi kapitány az írek elleni kezdőcsapathoz képest, mindkét esetben kényszerből. Dibusz Dénes sérülés, Sallai Roland eltiltás miatt maradt le a portugálok elleni világbajnoki selejtezőről, a kapuba Tóth Balázs, a bal oldalra Nagy Zsolt érkezett. A kezdő sípszó előtt ikonikus pillanat érkezett el: 2009-ben Szoboszlai Dominik közel a kilencedik születésnapjához még játékoskísérőként láthatta a csapatkapitány Cristiano Ronaldót, 16 évvel később már csapatkapitányként fogott kezet példaképével.
A mérkőzésen a csapatok Diogo Jotára is emlékeztek, a tragikus autóbalesetben elhunyt portugál csatár a 21-es mezben játszott a nemzeti csapatban, s a 21. percben az ő fotóját vetítették ki a stadionban. Éppen ezekben a pillanatokban robbant a stadion, Nagy Zsolt parádés beadása után Varga Barnabás fejelt a kapuba, ezzel 1-0-ra vezettünk. Ekkor ébredt Portugália, Tóth két nagyot is védett, a leshatárról kimozduló Bernardo Silva ellen azonban ő is tehetetlen volt (1-1).
A második félidő elején a portugál válogatott felállt a magyarok térfelén, teljesen beszorították a mieinket. A tizenhatoson belül Nego Loic mellkasáról a kezére pattant a labda, a bíró meg is adta a tizenegyest. Cristiano Ronaldo lövésénél Tóth Balázs érezte az irányt, de a sarokra tartó labdát nem tudta kivédeni a Blackburn játékosa. A magyar csapat hátrányban sem ijedt meg, a 83. percben Varga Barnabás már a második gólját szerezte meg, ezzel egyenlítettünk. Nem sokáig tartott az öröm, a védelemben eladott labda után Joao Cancelo megszerezte a portugálok harmadik találatát is. A gólszerző Cancelo a mezét mutogatta, hergelte a magyar tábort, akiktől a csapatkapitány Cristiano Ronaldo kért elnézést.
A csoport másik meccsén Írország megleptésre 2-1-re kikapott Örményországban. A magyar válogatottnak, akárcsak az írnek 1 pontja van két forduló után.
