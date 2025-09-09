„Túlmegy egy határon” – Szoboszlai mesés ajándéka után sem tudott örülni a szülinapos Marco Rossi

Napra pontosan hat évvel ezelőtt játszott végig először válogatott mérkőzést Szoboszlai Dominik. Sőt, a középpályás a 2019. szeptember 9-i szlovákok elleni Európa-bajnoki selejtezőn szerezte meg az első találatát nemzeti színekben. A mesés szabadrúgásgól tökéletes ajándék lehetett volna a szülinapos Marco Rossi szövetségi kapitánynak, aki azonban mégsem örülhetett, a vendégek ugyanis 2-1-re nyertek a Groupama Arénában.

A mesés szabadrúgásgól tökéletes ajándék lehetett volna a szülinapos Marco Rossi szövetségi kapitánynak, aki azonban mégsem örülhetett Fotó: Szabó Miklós

A szülinapos Marco Rossi nem örült a lefújás után

Szoboszlai Dominik szabadrúgásból szerzett góljával az 50. percben ugyan még egyenlíteni tudott a magyar válogatott a hat évvel ezelőtti meccsen, de végül vesztesen hagyták el a pályát. A mérkőzés napján 55. szülinapját ünneplő Marco Rossi szövetségi kapitány indulatos volt a lefújás után, arról beszélt, nem tartja igazságosnak a 2-1-es végeredményt. Szerinte a játékvezetői tévedések ismét hátráltatták őket.

Ez nem az első mérkőzés, hogy játékvezetői hibákkal kell szembesülnünk. Túlmegy egy határon, hogy méteres lest nem vesznek észre, de ez nem feltétlenül a játékvezető hibája, a segítőit kell elmarasztalni. Ugyanakkor remek csapattól szenvedtünk vereséget, nagyon jó játékosai vannak a szlovák csapatnak, ezért is mondtam a játékosoknak, mindent megtettek, emelt fővel hagyhatják el a pályát

– nyilatkozta akkor az olasz szakember, aki ma ünnepli a 61. születésnapját.

Remélhetőleg az esti Magyarország-Portugália világbajnoki-selejtezőn (20:45, tv: M4 Sport) játékosai ismét góllal, gólokkal ajándékozzák meg Marco Rossit, és ha ezúttal még pontszerzésnek is örülhetne a szülinapos, az lenne az igazán nagy meglepetés.