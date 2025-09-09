„Egyetlen gyenge pont sincs" - hibátlan válogatott vár Marco Rossi csapatára

Vincze István egykor Portugáliában a Campomaiorense és Santa Clara együttesében is futballozott, összesen 74 bajnokin 20 gólt szerzett. A korábbi válogatott csatár a második, a keddi vb-selejtezőnkön Budapesten pályára lépő Portugáliát Európa legjobbjai közé sorolja.

Vincze István (jobbra) bravúrt szeretne a selejtezőn / Fotó: Török Attila

Ha szombaton sikerült volna a 2-0-s előnyből győzelmet kicsikarni Dublinban feladhattuk volna a leckét mai riválisunknak. A portugálok idegenben legyőzték az örményeket 5-0-ra, ebből fakadóan az önbizalmukkal aligha lesz baj. Keretük bivalyerős, az úgymond tartaléksoruk bármelyik futballistájának tudása a kezdőcsapatuk labdarúgóiéval azonos. Bárhogyan is szemlélem a névsorukat, egyetlen gyenge pontot sem lelek. Mindenki láthatta, ahogy a spanyolok ellen megnyerték a Nemzetek Ligáját, ehhez szükségtelen a kommentár

- mondta Vincze a Metropolnak. Persze a labda kerek, meglepetés bármikor születhet.

Megeshet, hogy a portugálok kedden kifognak egy rossz estét, de nem csak Cristiano Ronaldóból kell felkészülni. Amit 40 évesen művel, az unikum. Szemre az látni, hogy keresi a rést a védelmi falon, aztán villan, és vagy lábbal, vagy fejjel gólt szerez. A középpályás sorukból, sőt, a védőik közül is bárki bátran nyomul be az ellenfél hátsó falába, és ez teszi őket igazán életveszélyessé.

Ezt a támadó hadrenden alapuló csapatjátékot, e kifogástalan kollektívát azért valahogy csak meg lehet zavarni, vetettük fel. Ha igen, kivel és milyen módon?

Mivel a Rapidban Bolla Bendegúz sorozatosan hozza a kiemelkedő formákat, a jobb oldalon kell lezárnia a maga szárnyát. A másik oldalon az angol futball poklában is bizonyító Kerkez Milosra ugyanez a feladat vár, ráadásul mindketten járatosak abban, hogy felfussanak, és a belsőket forintos labdákkal szolgálják ki. A példa adott, elvégre Callum Styles az első dublini gólunknál Varga Barnabáshoz passzolt. Az is elvárt, hogy Szoboszlai Dominik továbbra is pontosan végezze el a szabad- és szögletrúgásokat

– sorolta az ifjúsági Eb-győztes, 44-szeres felnőtt válogatott Vincze, aki egy újabb döntetlen megszerzésében reménykedik.



