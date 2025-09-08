Szoboszlai már nem titkolja, ezt gondolja Ronaldóról

A magyar válogatott két kapitánya tartott sajtótájékoztatót a gárda keddi mérkőzése előtt. Az Írország elleni 2-2 után Portugália lesz az ellenfél világbajnoki selejtezőn (20.45, Tv: M4 Sport). A csapatkapitány Szoboszlai Dominiknak és a szövetségi kapitány Marco Rossinak is különleges lesz a találkozó.

Szoboszlai Dominik különleges meccsre készül Fotó: Kovács Tamás

A szakvezető a meccs napján ünnepli 61. születésnapját, természetesen sikerrel szeretne ünnepelni. Szerinte már a döntetlen is jó eredmény lenne.

"Ha egy futballista egy világklasszisokkal felálló válogatott ellen játszhat, ahol egy legenda is szerepel, és ennek ellenére, nincs rendben a motivációja, akkor nem a focival kell foglalkoznia. Az a feladatunk, hogy megnehezítsük a portugálok életét, ha ügyesek leszünk és szerencsések, akkor pozitív eredménnyel zárulhat a mérkőzés. A cél, hogy megpróbáljunk nyerni, de minimum a döntetlent kiharcolni."

A világ egyik legerősebb csapata ellen játszunk, ennek tudatában kell kimenni a meccsre. A portugálok szinte bárkit tehetnek a kezdőcsapatba, semmi sem változik, nekünk azért nem áll a rendelkezésünkre ennyire erős állomány. Meglátjuk, hogy ki mennyire tudott feltöltődni a… — MLSZ (@MLSZhivatalos) September 8, 2025

Szoboszlai Dominik először játszik Cristiano Ronaldo ellen, pedig már találkozhattak egymással.

Különleges meccs lesz ez a számomra, hiszen Ronaldo a gyerekkori példaképem

– mondta a Liverpool játékosa, aki 2009-ben játékoskísérőként volt ott a magyar-portugál vb-selejtezőn.

Szoboszlai mindenre emlékszik

Most láttam én is, hogy napra pontosan 16 évvel ezelőtt történt. Pontosan emlékszem rá, megvan bennem milyen érzés volt. Ronaldo a példaképem gyerekkorom óta. Most ellenfelek leszünk, remélem, sikerül emlékezetessé tenné ezt a találkozást

– idézi a Magyar Nemzet Szoboszlai Dominikot, aki 2009-ben nem Ronaldót, hanem a portugálok középpályást, Raúl Meirelest kísérte be a pályára.

🇭🇺 Tomorrow Dominik Szoboszlai meets Cristiano Ronaldo again.



This time as the captain of his country and a Premier League champion.



📆 Throwback to 2009 when he was just a ball boy (standing in front of Raul Meireles). pic.twitter.com/LrEwTgn8sI — Bence Bocsák (@BenBocsak) September 8, 2025

A magyar válogatott jelenleg egy ponttal áll csoportjában, melyet az Örmébnyországban 5-0-ra nyerő Portugália vezet.