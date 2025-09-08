Szoboszlai már nem titkolja, ezt gondolja Ronaldóról

Marco Rossi születésnapján csap össze a magyar fociválogatott és Portugália. Szoboszlai Dominik a meccs előtt elmondta, miért kiemelt számára az összecsapás.
A magyar válogatott két kapitánya tartott sajtótájékoztatót a gárda keddi mérkőzése előtt. Az Írország elleni 2-2 után Portugália lesz az ellenfél világbajnoki selejtezőn (20.45, Tv: M4 Sport). A csapatkapitány Szoboszlai Dominiknak és a szövetségi kapitány Marco Rossinak is különleges lesz a találkozó.
A szakvezető a meccs napján ünnepli 61. születésnapját, természetesen sikerrel szeretne ünnepelni. Szerinte már a döntetlen is jó eredmény lenne.
"Ha egy futballista egy világklasszisokkal felálló válogatott ellen játszhat, ahol egy legenda is szerepel, és ennek ellenére, nincs rendben a motivációja, akkor nem a focival kell foglalkoznia. Az a feladatunk, hogy megnehezítsük a portugálok életét, ha ügyesek leszünk és szerencsések, akkor pozitív eredménnyel zárulhat a mérkőzés. A cél, hogy megpróbáljunk nyerni, de minimum a döntetlent kiharcolni."
Szoboszlai Dominik először játszik Cristiano Ronaldo ellen, pedig már találkozhattak egymással.
Különleges meccs lesz ez a számomra, hiszen Ronaldo a gyerekkori példaképem
– mondta a Liverpool játékosa, aki 2009-ben játékoskísérőként volt ott a magyar-portugál vb-selejtezőn.
Most láttam én is, hogy napra pontosan 16 évvel ezelőtt történt. Pontosan emlékszem rá, megvan bennem milyen érzés volt. Ronaldo a példaképem gyerekkorom óta. Most ellenfelek leszünk, remélem, sikerül emlékezetessé tenné ezt a találkozást
– idézi a Magyar Nemzet Szoboszlai Dominikot, aki 2009-ben nem Ronaldót, hanem a portugálok középpályást, Raúl Meirelest kísérte be a pályára.
A magyar válogatott jelenleg egy ponttal áll csoportjában, melyet az Örmébnyországban 5-0-ra nyerő Portugália vezet.
