Szoboszlai már nem titkolja, ezt gondolja Ronaldóról

Marco Rossi születésnapján csap össze a magyar fociválogatott és Portugália. Szoboszlai Dominik a meccs előtt elmondta, miért kiemelt számára az összecsapás.

2025.09.08.
Szoboszlai Dominik fociválogatott Portugália

A magyar válogatott két kapitánya tartott sajtótájékoztatót a gárda keddi mérkőzése előtt. Az Írország elleni 2-2 után Portugália lesz az ellenfél világbajnoki selejtezőn (20.45, Tv: M4 Sport). A csapatkapitány Szoboszlai Dominiknak és a szövetségi kapitány Marco Rossinak is különleges lesz a találkozó.

Szoboszlai Dominik különleges meccsre készül Fotó: Kovács Tamás

A szakvezető a meccs napján ünnepli 61. születésnapját, természetesen sikerrel szeretne ünnepelni. Szerinte már a döntetlen is jó eredmény lenne.

"Ha egy futballista egy világklasszisokkal felálló válogatott ellen játszhat, ahol egy legenda is szerepel, és ennek ellenére, nincs rendben a motivációja, akkor nem a focival kell foglalkoznia. Az a feladatunk, hogy megnehezítsük a portugálok életét, ha ügyesek leszünk és szerencsések, akkor pozitív eredménnyel zárulhat a mérkőzés. A cél, hogy megpróbáljunk nyerni, de minimum a döntetlent kiharcolni."

Szoboszlai Dominik először játszik Cristiano Ronaldo ellen, pedig már találkozhattak egymással.

Különleges meccs lesz ez a számomra, hiszen Ronaldo a gyerekkori példaképem

– mondta a Liverpool játékosa, aki 2009-ben játékoskísérőként volt ott a magyar-portugál vb-selejtezőn.

Szoboszlai mindenre emlékszik

Most láttam én is, hogy napra pontosan 16 évvel ezelőtt történt. Pontosan emlékszem rá, megvan bennem milyen érzés volt. Ronaldo a példaképem gyerekkorom óta. Most ellenfelek leszünk, remélem, sikerül emlékezetessé tenné ezt a találkozást

– idézi a Magyar Nemzet Szoboszlai Dominikot, aki 2009-ben nem Ronaldót, hanem a portugálok középpályást, Raúl Meirelest kísérte be a pályára. 

A magyar válogatott jelenleg egy ponttal áll csoportjában, melyet az Örmébnyországban 5-0-ra nyerő Portugália vezet.

 

 

