Beindult a pénznyomtatógép, nem akárhogy jönnek Budapestre Cristiano Ronaldóék

Lejászotta idei első világbajnoki-selejtezőjét a Cristiano Ronaldo fémjelezte Portugália focicsapata. Az örmények elleni 5-0-ra megnyert mérkőzés első és utolsó találatát is az a Joao Félix szerezte, akit nemrég rengeteg kritika ért, miután nyáron Szaúd-Arábiába igazolt. A FIFA-licences ügynök, Jen Mendelewitsch egyenesen odáig ment, hogy "pénznyomatógépnek" nevezte a focistát. A 25 éves játékos nem véletlenül ünnepelte úgy 10. válogatottban szerzett gólját, hogy csendre intett mindenkit.

A Cristiano Ronaldo vezette Portugália győzelemmel a háta mögött jön Budapestre / Fotó: Mikolaj Barbanell / Northfoto

Cristiano Ronaldo – aki szintén duplázott az örmények ellen – és csapattársai tehát magabiztos győzelemmel a hátuk mögött érkeznek majd Budapestre, hogy kedden a Puskás Arénában Magyarországgal is megmérkőzzenek világbajnoki-selejtezőn (20:45, tv: M4 Sport).

Cristiano Ronaldo és társai megemlékeztek Diogo Jotáról

A portugál válogatott először lépett pályára azóta, hogy Diogo Jota júliusban életét vesztette egy tragikus autóbaleset következtében. Az örmények elleni mérkőzés előtt egy percre néma csendbe borult az egész stadion az elhunyt focistára emlékezve, majd a 21. percben vastaps szólt a tiszteletére. Mint ismert, Jota a 21-es mezszámot viselte a portugál válogatottban, ahol 49 mérkőzésen 14 gólt szerzett.