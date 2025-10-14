Nem akárki üzent Marco Rossinak, Varga Barnabásról és Sallai Rolandról van szó

Jól jött az örmények elleni, szombati 2-0-ás győzelem, amely valósággal életet mentett a magyar válogatott számára. Két, az 1986-os mexikói vb-n szerepelt klasszisunk egyöntetűen megállapította: további bravúrok elvártak – akár már a kedd esti Portugália-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) találkozón, bár az nehéz lesz. Dajka László kijelentette, a mostani négy ponthoz további hatot kell hozzátenni, Esterházy Márton viszont megengedőbb, úgy gondolja, hogy szerencsés esetben a meglévőhöz további négy pont is elég a pótselejtezőhöz. Dajka különösen a Portugáliával szembeni, a Puskás Arénában 3-2-re elbukott meccset fájlalja.

Két, az 1986-os mexikói vb-n szerepelt klasszisunk egyöntetűen megállapította: további bravúrok elvártak a válogatottól – akár már a Portugália-Magyarország találkozón, bár az nehéz lesz Fotó: Szabó Miklós

A lisszaboni találkozón nincs esélyünk, ezért kényszerhelyzetben vagyunk, tudniillik mind az örmények elleni idegenbeli, majd az Írországgal szembeni záró két selejtezőt kötelező hozni. Csakhogy az örmények Budapesten mutatott formáját látva ellenük Jerevánban is pokoli 90 perc vár ránk, míg az írek legendás küzdőmodorát ismerve itthon sem lesz egyszerű dolgunk

– nyilatkozta Dajka.

Portugália-Magyarország: Vargát és Sallait vissza kell tenni a kezdőbe?

Az örményekkel szemben az első 45 percben erősen kattogott a gépezet. Szerencsére szombaton Lukács Dániel és Gruber Zsombor is élete első gólját lőtte nemzeti szerelésben, ők tartják életben reményeinket. Nem biztos, hogy a negyedik vb-selejtezőnkre Marco Rossi szövetségi kapitánynak feltétlenül vissza kell hívnia a kezdőcsapatba Varga Barnabást és Sallai Rolandot, én legalábbis nem szeretem a csereberélést

– ezt már Esterházy nyilatkozta. Ezt követően aláhúzta: sokkal egyszerűbb dolgunk lenne a tervezgetéssel, ha a portugálokkal szembeni budapesti vereség előidézésben nem játszott volna szerepet egy kapitális átadási hiba.

A lisszaboni pontszerzés nehezen elképzelhető. Ha történetesen érdekeltek leszünk a pótselejtezőben, ott egy erős olasz, belga, svájci, román vagy szlovák válogatott jöhet velünk szembe

– egészített ki Esterházy.