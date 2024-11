40 éve ő volt a nyerőember: Esterházy megadta a sikerreceptet a válogatottnak

Esterházy Márton szerint kísérletezgetni Telkiben kell

– Elég nagy átalakuláson megy most át a válogatott. Az Európa-bajnokságon érezhetően kissé megzakkant a csapategység, és most új játékosokat épít be Marco Rossi szövetségi kapitány. Persze nem hiszem, hogy Hollandia vendégeként fog kísérletezgetni. Amúgy sem szeretem a kísérletezés szót használni a válogatott esetében, hiszen arra régen a tatai edzőtábor szolgált, most pedig Telki. A jó felkészülés, a magabiztos, de alázatos játék és a megfelelő taktika kulcsfontosságú lesz. Nem hiszem, hogy újra letámadást kéne alkalmaznunk, mint szeptemberben, a németek ellen. Láthattuk, az nem megy egyik napról a másikra. Mi annak idején egy évig gyakoroltuk, mire majdnem tökélyre fejlesztettük. Okosabb újra a már bevált erényeinkre, a szervezett védekezésre és elöl pár gyors, kapura veszélyes játékosunkra építeni, ahogy mindehhez éppen a hollandok elleni hazai mérkőzésen már visszatértünk.

De mindenképpen nehéz meccs lesz, meglátjuk, milyen teljesítményt nyújtanak majd a húzóembereink. Hozzáteszem, egy ilyen mérkőzésen a kiegészítő játékosoknak is húzniuk kell a csapat szekerét, elsőtől az utolsóig mindenkinek fel kell nőnie a feladathoz

– intette az utódokat Esterházy Márton.