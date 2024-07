"Ne lepődjek meg, ha Svájc döntőt játszik" - a magyaroktól is tanult az Eb meglepetéscsapata

A 32-szeres egykori válogatott, az 1986-os mexikói vb-n szerepelt Nagy Antal az Eb-rajt előtt meglátogatta egykori svájci csapattársait, és az esélyeket latolgatták.

- Közölték velem, hogy ne is reménykedjek, mert Murat Yakin szövetségi kapitány válogatottja jobb a mienknél. Nem hittem el, de ez valóra vált - utalt Nagy Antal az Európa-bajnokság második napjára, melyen Svájc 3-1-re verte a magyarokat.

A svájci Yvedorban 1987 és 1992 között légiós Nagy meglepődött, amikor egykori klubja stadionja oldalán azt olvasta öles betűkkel, hogy az idők során négymillió embert befogadtak, de többet már nem akarnak.

- Kiderült, ez nem afféle migránsellenes szlogen volt. Olyan családok érkezésére mondtak mindig igent, akik a svájci állam szempontjából hasznosak. Ez igaz a futballra, hiszen olasz, francia, koszovói, albán, egykori jugoszláviai szerbek, bosnyákok és horvátok előtt is nyitva volt a határ, ha előzetesen gondos felmérést követően látnivaló volt, hogy tehetségek labdarúgók a leszármazottaik.

Yakin maga is török gyökerű, és e soknemzetiségű kollektívából kovácsolt válogatottat, melynek számos tagja jelentős európai klubok szolgálatában áll. A szakember igen laza figura, olyan szakember, aki kommunikáciban és korban is közel áll labdarúgóihoz.

Svájc eddig veretlen az Eb-n, a németek se győzték le őket Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Manapság már az afrikai szülőktől származó játékosokat is beépít válogatottjába, így a kameruni Breet Embolót, Dan Ndoye papája szenegáli, Noah Okaforé nigériai, Kwadwo Duah pedig londoni születésű színes bőrű játékos.

Ottani barátaim azt üzenik, ne lepődjek meg, ha Svájc döntőt játszik, mert a negyeddöntőjükre esedékes ellenfelüket, Szlovákiát vagy Angliát is képesek lesznek búcsúztatni. A múltban Roy Hodgson után Ottmar Hitzfeld révén olyan külföldi kapitányok dolgoztak a Nati élén, akik más nemzetek futballkultúráját sajátíttatták el.

- mondta Nagy.

Ma is hajlandók tanulni, főleg a német Bundesliga a minta számukra, de amikor Nagy Antal, Bodonyi Béla, Kékesi Rezső, Esterházy Márton is Svájcban futballozott, a magyaroktól is mindent ellestek, ami a hasznukra vált.