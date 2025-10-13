Megint meghúzza a váratlant Marco Rossi? Játékosa röhögésben tört ki

Lisszabonban folytatja a világbajnok-selejtezőket a magyar válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány ezt a kezdőt küldheti pályára a Portugália-Magyarország meccsen.
Nem lesz könnyű dolga a kezdőcsapat összeállításakor a magyar válogatott szövetségi kapitányának. Marco Rossi vakarhatja a fejét, hiszen két alapembere, Varga Barnabás és Sallai Roland is letöltötte eltiltását, és pályára léphet kedd este a Portugália-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) vb-selejtezőn. Ugyanakkor a támadósorban a távollétükben remekül teljesítő Lukács Dániel és Gruber Zsombor is éltek a lehetőséggel, ezzel megnehezítve az olasz szakember döntését. A középpályán sem egyértelmű a helyzet – több poszton is komoly verseny alakult ki. Mutatjuk, hogyan nézhet ki a magyar nemzeti tizenegy a portugálok elleni találkozón.
A válogatott kapujában és hátsó alakzatában ezúttal sincs érdemi kérdés. Tóth Balázs megbízható teljesítménnyel pótolta a sérült Dibusz Dénest az örmények elleni összecsapáson. A védősorban sem volt komolyabb megingás, a Kerkez Milos – Szalai Attila – Willi Orbán – Loic Nego négyes immár három mérkőzés óta változatlan formában látja el feladatát. Marco Rossi maximális bizalmat szavaz nekik, olyannyira, hogy még cserékkel is ritkán bontja meg ezt a sort. Minden valószínűség szerint nem a portugálok ellen dől meg ez a tendencia.
Minden bizonnyal Lisszabonban is egyetlen csatárral fog felállni a magyar válogatott, ami azt jelenti, hogy öt kiadó hely van a középpályások és a szélsők számára. Nem sokan mernének fogadni arra, hogy Szoboszlai Dominik neve ne szerepelne a kezdő tizenegyben, ami azt is előrevetíti, hogy Callum Styles, Tóth Alex vagy az örmények ellen visszatérő Schäfer András a kispadon kezdi majd a mérkőzést. A hármasból Styles látja el a legtöbb védekező feladatot, Schäfer pedig a mezőny egyik legjobbja volt az örmények ellen, ami azt jelenti, hogy a Fradi fiatal sztárja szorulhat ki.
A jobbszélen Bolla Bendegúz helye betonbiztosnak tűnik, míg a bal szélen a visszatérő Sallai Roland próbálhat rést ütni a portugál védelmen. Létezik ugyanakkor egy alternatív felállás is: ebben Szoboszlai Dominik húzódik ki balra – ahogy tette az előző meccsen –, míg Tóth Alex kap szerepet a tízes poszton, a Styles–Schäfer duó előtt. Ebben az esetben Sallai Rolandnak nem jutna hely a kezdőben.
Lukács Dániel pályafutása során először kapott szerepet kezdőként az örmények ellen, és messze felülmúlta a várakozásokat. Rendszeresen zavart okozott a vendégek védelmében és akár több gólt is szerezhetett volna, ha nincs résen a kapus. Kétségtelenül remek húzás volt az ő szerepeltetése, amivel kapcsolatban Marco Rossi az újságírókat is kiosztotta. A Puskás Akadémia támadója nevetve reagálta arra a feltevésre, miszerint kiszoríthatja-e Varga Barnabást a kezdőből.
Őt nagyon nehéz kiszorítani
– tette hozzá a válogatott játékos. Tényleg váratlan húzás lenne kihagyni Vargát, aki a válogatottban és klubszinten is élete formájában játszik. Ráadásul már a portugálok elleni hazai meccsen is megmutatta, hogy a semmiből is képest gólt szerezni, és valószínűleg Lisszabonban is hasonló lesz a találkozó képe, tehát szükség lesz az egyéni villanásokra.
Tóth B. – Kerkez, Szalai A., Orbán, Nego – Styles, Schäfer, Szoboszlai, Bolla, Sallai – Varga B.
