Megint meghúzza a váratlant Marco Rossi? Játékosa röhögésben tört ki

Lisszabonban folytatja a világbajnok-selejtezőket a magyar válogatott. Marco Rossi szövetségi kapitány ezt a kezdőt küldheti pályára a Portugália-Magyarország meccsen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.13. 13:30
Marco Rossi Varga Barnabás vb-selejtező magyar válogatott

Nem lesz könnyű dolga a kezdőcsapat összeállításakor a magyar válogatott szövetségi kapitányának. Marco Rossi vakarhatja a fejét, hiszen két alapembere, Varga Barnabás és Sallai Roland is letöltötte eltiltását, és pályára léphet kedd este a Portugália-Magyarország (20:45, tv: M4 Sport) vb-selejtezőn. Ugyanakkor a támadósorban a távollétükben remekül teljesítő Lukács Dániel és Gruber Zsombor is éltek a lehetőséggel, ezzel megnehezítve az olasz szakember döntését. A középpályán sem egyértelmű a helyzet – több poszton is komoly verseny alakult ki. Mutatjuk, hogyan nézhet ki a magyar nemzeti tizenegy a portugálok elleni találkozón.

Nincs könnyű helyzetben Marco Rossi a Portugália-Magyarország mérkőzés
Nincs könnyű helyzetben Marco Rossi a Portugália-Magyarország mérkőzés előtt Fotó: AFP

A válogatott kapujában és hátsó alakzatában ezúttal sincs érdemi kérdés. Tóth Balázs megbízható teljesítménnyel pótolta a sérült Dibusz Dénest az örmények elleni összecsapáson. A védősorban sem volt komolyabb megingás, a Kerkez Milos Szalai AttilaWilli OrbánLoic Nego négyes immár három mérkőzés óta változatlan formában látja el feladatát. Marco Rossi maximális bizalmat szavaz nekik, olyannyira, hogy még cserékkel is ritkán bontja meg ezt a sort. Minden valószínűség szerint nem a portugálok ellen dől meg ez a tendencia.

Portugália-Magyarország: Mit kezd a középpályával Marco Rossi?

Minden bizonnyal Lisszabonban is egyetlen csatárral fog felállni a magyar válogatott, ami azt jelenti, hogy öt kiadó hely van a középpályások és a szélsők számára. Nem sokan mernének fogadni arra, hogy Szoboszlai Dominik neve ne szerepelne a kezdő tizenegyben, ami azt is előrevetíti, hogy Callum Styles, Tóth Alex vagy az örmények ellen visszatérő Schäfer András a kispadon kezdi majd a mérkőzést. A hármasból Styles látja el a legtöbb védekező feladatot, Schäfer pedig a mezőny egyik legjobbja volt az örmények ellen, ami azt jelenti, hogy a Fradi fiatal sztárja szorulhat ki.

A jobbszélen Bolla Bendegúz helye betonbiztosnak tűnik, míg a bal szélen a visszatérő Sallai Roland próbálhat rést ütni a portugál védelmen. Létezik ugyanakkor egy alternatív felállás is: ebben Szoboszlai Dominik húzódik ki balra – ahogy tette az előző meccsen –, míg Tóth Alex kap szerepet a tízes poszton, a Styles–Schäfer duó előtt. Ebben az esetben Sallai Rolandnak nem jutna hely a kezdőben.

Vajon lesz meglepetés elől?

Lukács Dániel pályafutása során először kapott szerepet kezdőként az örmények ellen, és messze felülmúlta a várakozásokat. Rendszeresen zavart okozott a vendégek védelmében és akár több gólt is szerezhetett volna, ha nincs résen a kapus. Kétségtelenül remek húzás volt az ő szerepeltetése, amivel kapcsolatban Marco Rossi az újságírókat is kiosztotta. A Puskás Akadémia támadója nevetve reagálta arra a feltevésre, miszerint kiszoríthatja-e Varga Barnabást a kezdőből.

Őt nagyon nehéz kiszorítani

 – tette hozzá a válogatott játékos. Tényleg váratlan húzás lenne kihagyni Vargát, aki a válogatottban és klubszinten is élete formájában játszik. Ráadásul már a portugálok elleni hazai meccsen is megmutatta, hogy a semmiből is képest gólt szerezni, és valószínűleg Lisszabonban is hasonló lesz a találkozó képe, tehát szükség lesz az egyéni villanásokra.

Portugália-Magyarország: Így nézhet ki a magyar kezdőcsapat

Tóth B. – Kerkez, Szalai A., Orbán, Nego – Styles, Schäfer, Szoboszlai, Bolla, Sallai – Varga B.

 

 

