Kerkez Milost váratlanul nagyon csúnyán leszólták

Két hónappal a bajnoki idény kezdete után egy liverpooli hírportál úgy döntött, értékeli a Vörösök nyári igazolásainak eddigi teljesítményét. A Liverpool Echo tíz játékost vett górcső alá – köztük Kerkez Milost is –, ám a magyar válogatott balhátvéd szereplése csalódást keltett a portál szerint – írja az Origo.

Kerkez eddig 11 tétmeccsen lépett pályára a Liverpool színeiben / Fotó: Liverpool FC

Kerkez Milos az előző idény során kiemelkedő formát mutatott az AFC Bournemouth együttesében, így nem meglepő, hogy a nyári átigazolási időszakban több európai élcsapat is érdeklődést mutatott iránta. Végül a Liverpool szerezte meg a fiatal hátvéd játékjogát 40 millió font ellenében. A szurkolók és a szakértők egyaránt azt várták, hogy Kerkez ott folytatja majd, ahol korábban abbahagyta, hiszen a Premier League előző szezonjában bekerült az év csapatába is.

A várakozásokkal ellentétben azonban eddigi szereplése ingadozó képet mutat: teljesítménye több esetben is gyengébb volt, ami miatt Arne Slot vezetőedző többször is lecserélte őt a mérkőzések során. A portál egyedül az Arsenal és az Everton elleni védőmunkáját emelte ki pozitívként, és végül 5-ös értékelést adott neki 10-es skálán.

Kerkez vitathatatlanul a legnehezebb kezdést élte meg a Liverpool új igazolásai közül, ennek ellenére eddig ő lépett pályára a legtöbbször a csapatból az idény során. A balhátvéd 11 mérkőzéséből kilencet kezdőként játszott végig, ám a Liverpool mezében rá irányuló fokozott figyelem – szemben a Bournemouth-nál tapasztaltakkal – valószínűleg teljesen új tapasztalatot jelent számára

– olvasható a Liverpool Echo értékelésében.

A szenvedő Wirtz is jobb Kerkeznél

A listán több hatos értékelés is szerepelt: Jeremie Frimpong mellett a két rekordigazolás, Alexander Isak és Florian Wirtz is egy ponttal kapott többet, mint Kerkez. A német középpályásra különösen nagy figyelem irányul, hiszen a Bundesligában a szezon legjobb játékosának választották, és mindenki arra számított, hogy Angliában is azonnal remekelni fog. Egyelőre azonban nehezen alkalmazkodik a Premier League ritmusához, és egyes szurkolók már most pénzkidobásként gondolnak rá. Isakot egyelőre kevesebb kritika érte, hiszen csak néhány mérkőzésen lépett pályára a Liverpool színeiben.