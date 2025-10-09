„Nem üti meg a szintet” – Újabb focilegenda szállt bele Kerkez Milosba

Nem csak az új igazolások közül, de az egész keretből Kerkez Milos az egyetlen, aki játszott a Liverpool mind a 11 szezonbeli tétmeccsén. Ez arra utal, hogy Arne Slot vezetőedző nagyon is bízik benne. Másoktól ellenben kap hideget-meleget a magyar válogatott labdarúgó, akit most Paul Scholes személyében már a sokadik angol futballikon osztott ki.

Scholes szerint Kerkez Milosnak nincs helye Slot csapatában, Slot szerint nagyon is van Fotó: CameraSport

A 12 éve visszavonult, addig csak a Manchester Unitedet (és 66 meccsen az angol válogatottat) szolgált, többek között 11-szeres bajnok és kétszeres Bajnokok Ligája-győztes Scholes egyenesen odáig ment, hogy megkérdőjelezte Kerkez szerződetésének helyességét. Pedig abban szinte minden szakértő egyetért, hogy a sok új játékos közül egyedül Hugo Ekitikének sikerült hamar beilleszkednie és hozzátenni a bajnokcsapat játékához, amely az átalakulás miatt érthetően ingataggá vált.

Nem üti meg egy bajnokcsapat színvonalát

Andy Robertsonról mindenki azt mondta, hogy le kell váltani, de ezt látva tényleg így van? Szerintem sokkal többet fog játszani – utalt Paul Scholes arra, hogy Slotnak ideje lenne kitennie Kerkezt a csapatból.

Arne Slot a felelős Kerkez Milos hibáiért?

Az MU-legenda véleményét idéző Liverpool.com-cikk ugyanakkor hozzáteszi: elhamarkodott következtetésre jutott; habár valóban nem rossz ötlet Robertsont egy időre visszatenni a kezdőcsapatba, hogy a túl sok változás közepette "átmenetileg kivonják Kerkezt a tűzvonalból". Ugyanakkor a 21 éves tehetség lassabb, fokozatosabb beépítése nem azt jelenti, hogy Kerkez nem éri el a kívánt színvonalat és kár is volt megszerezni. Éppen Robertson példája lebeghet előtte, hiszen a már kilencedik éve a Poolban játszó skót balhátvéd első időszaka is úgy zajlott, hogy sokáig csak másodhegedűs volt a spanyol Alberto Moreno mögött, csak riválisa sérülése esetén játszott – aztán előrelépett és éveken át a posztja egyeduralkodója lett. Kerkez esetében ráadásul legalább annyira Arne Slot taktikáját hibáztatják, mint a Bournemouth-ból még a Premier League előző idényének álomcsapatába beszavazott fiatal labdarúgót, mert az edzőnek egyelőre nem sikerült kihasználnia légiósunk kétségtelenül meglévő erősségeit.