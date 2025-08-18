A Liverpool sztárjának máris megvan a véleménye Kerkez Milosról

A Liverpool csapatkapitánya nem tudta elkerülni, feltették neki a kérdést, hogy mit gondol a csapat eddig nem túl meggyőző védekező teljesítményéről. Virgil van Dijk a magyar válogatott Kerkez Milosról is kendőzetlenül elmondta a véleményét.

Kerkez Milos 60 percet játszott volt csapata ellen Fotó: PA / Northfoto

Ezt nektek kell megbeszélni, mindenkinek megvan a véleménye!

– válaszolta először viccesen az újságírók kérdésére Van Dijk, majd komolyra fordította a szót. A Liverpool lyukas védelme ugyanis már a nyár folyamán beszédtéma volt, és még jobban felerősödött az elmúlt héten, miután a szuperkupa döntőjében és a Premier League nyitómeccsén is 2-2 gólt kapott a csapat.

Azt hiszem, sokkal jobb volt, mint az előző meccsen, de még van mit dolgozni

– mondta a Bournemouth elleni teljesítményről a csapatkapitány.

Egy olyan jobbhátvéddel játszunk, aki a Bundesligából jött, 24 éves, és próbál beilleszkedni a védekezésünkbe. Milos pedig egy nagyon fiatal hátvéd, nagyon lelkes és tele van energiával, ő is igyekszik hozzászokni a játékstílusunkhoz. Idő kell hozzá, ez teljesen normális

– mondta el a véleményét Van Dijk. Hozzátette, az egész védelemnek jobban kell teljesítenie, és most ezen dolgoznak. A csapatkapitány azt is kiemelte, az eltiltását töltő Ryan Gravenberch védőjátéka nagyon hiányzott nekik.