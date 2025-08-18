RETRO RÁDIÓ

A Liverpool sztárjának máris megvan a véleménye Kerkez Milosról

A Liverpool csapatkapitánya megkapta az elkerülhetetlen kérdést. Virgil van Dijk még Kerkez Milosról is elmondta a véleményét.

Szerző: B.
Létrehozva: 2025.08.18. 09:00
Kerkez Milos Liverpool virgil Van Dijk

A Liverpool csapatkapitánya nem tudta elkerülni, feltették neki a kérdést, hogy mit gondol a csapat eddig nem túl meggyőző védekező teljesítményéről. Virgil van Dijk a magyar válogatott Kerkez Milosról is kendőzetlenül elmondta a véleményét.

Kerkez Milos
Kerkez Milos 60 percet játszott volt csapata ellen Fotó: PA / Northfoto

Ezt nektek kell megbeszélni, mindenkinek megvan a véleménye!

 – válaszolta először viccesen az újságírók kérdésére Van Dijk, majd komolyra fordította a szót. A Liverpool lyukas védelme ugyanis már a nyár folyamán beszédtéma volt, és még jobban felerősödött az elmúlt héten, miután a szuperkupa döntőjében és a Premier League nyitómeccsén is 2-2 gólt kapott a csapat.

Azt hiszem, sokkal jobb volt, mint az előző meccsen, de még van mit dolgozni

– mondta a Bournemouth elleni teljesítményről a csapatkapitány. 

Egy olyan jobbhátvéddel játszunk, aki a Bundesligából jött, 24 éves, és próbál beilleszkedni a védekezésünkbe. Milos pedig egy nagyon fiatal hátvéd, nagyon lelkes és tele van energiával, ő is igyekszik hozzászokni a játékstílusunkhoz. Idő kell hozzá, ez teljesen normális

– mondta el a véleményét Van Dijk. Hozzátette, az egész védelemnek jobban kell teljesítenie, és most ezen dolgoznak. A csapatkapitány azt is kiemelte, az eltiltását töltő Ryan Gravenberch védőjátéka nagyon hiányzott nekik.

Kerkez Milos 60 percet kapott

Jeremie Frimpong és Kerkez Milos is rögtön az első bajnoki mérkőzésükön kezdőként léphetett pályára Liverpoolban – mindketten 60 percet játszottak, előbbi combhajlító-fájdalomra panaszkodott - írja a LiverpoolEcho.

 

 

 

 

 

 

