Amíg ők itthon vannak, Liverpoolban megszületett az ítélet Kerkezről és Szoboszlairól

Ítéletet mondtak Liverpoolban a focistákról. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megkapta a sajátját.
A Liverpool egy ponttal van lemaradva az Arsenaltól a Premier League-ben, bejutott a Ligakupa nyolcaddöntőjébe, és magabiztosan kezdte a Bajnokok Ligáját, Arne Slot csapatának teljesítménye mégis hagy némi kívánnivalót maga után – legalábbis a LiverpoolEcho szerkesztői szerint. A helyi portál a válogatott szünetet kihasználva értékelte a csapat játékosainak eddigi teljesítményét a szezonban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megkapta a saját ítéletét.
A magyar válogatott csapatkapitánya kapta a legmagasabb, 7,1-es összesített osztályzatot a szezon eddigi mérkőzéseit figyelembe véve.
Senkit sem fog meglepetésként érni, hogy Szoboszlai Dominik vezeti a mezőnyt, elsősorban a rögtönzött jobbhátvédként nyújtott teljesítményének köszönhetően
– olvasható a cikkben.
Szoboszlai mögött Alisson Becker, Federico Chiesa, Ryan Gravenberch és Hugo Ekitiké kapták a legmagasabb értékeléseket. Közepes osztályzatot kapott Curtis Jones, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Cody Gakpo és még Florian Wirtz is.
Conor Bradley-vel kezdődik azoknak a névsora, akiknek a liverpooli szakírók szerint jobban kell teljesíteniük a jövőben. A lista Jeremie Frimpong, Mohamed Szalah, Alexander Isak és Ibrahima Konaté nevével folytatódik. Majd következik Kerkez Milos, aki csupán 5,5-ös összesített osztályzatot kapott eddigi teljesítményéért. A magyar balhátvédről azt írták:
Túlságosan is igyekezett lenyűgözni mindenkit az első hetekben, és ennek következtében az önbizalma is megcsappant.
Kerkeznél csak egy liverpooli játékos, Alexis Mac Allister kapott rosszabb pontszámot.
Rio Ngumohának, Giorgi Mamardashvilinek, Joe Gomeznek és Wataru Endónak eddig még nincs elég játékperce ahhoz, hogy egy listára sorolják őket a többi játékossal.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.