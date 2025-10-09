Amíg ők itthon vannak, Liverpoolban megszületett az ítélet Kerkezről és Szoboszlairól

A Liverpool egy ponttal van lemaradva az Arsenaltól a Premier League-ben, bejutott a Ligakupa nyolcaddöntőjébe, és magabiztosan kezdte a Bajnokok Ligáját, Arne Slot csapatának teljesítménye mégis hagy némi kívánnivalót maga után – legalábbis a LiverpoolEcho szerkesztői szerint. A helyi portál a válogatott szünetet kihasználva értékelte a csapat játékosainak eddigi teljesítményét a szezonban. Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megkapta a saját ítéletét.

Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is megkapta a saját osztályzatát Fotó: Liverpool FC/Getty Images

Szoboszlai Dominik lenyűgöző teljesítményt nyújtott

A magyar válogatott csapatkapitánya kapta a legmagasabb, 7,1-es összesített osztályzatot a szezon eddigi mérkőzéseit figyelembe véve.

Senkit sem fog meglepetésként érni, hogy Szoboszlai Dominik vezeti a mezőnyt, elsősorban a rögtönzött jobbhátvédként nyújtott teljesítményének köszönhetően

– olvasható a cikkben.

Szoboszlai mögött Alisson Becker, Federico Chiesa, Ryan Gravenberch és Hugo Ekitiké kapták a legmagasabb értékeléseket. Közepes osztályzatot kapott Curtis Jones, Virgil van Dijk, Andy Robertson, Cody Gakpo és még Florian Wirtz is.

Kerkez Milosnak jobban kell teljesítenie

Conor Bradley-vel kezdődik azoknak a névsora, akiknek a liverpooli szakírók szerint jobban kell teljesíteniük a jövőben. A lista Jeremie Frimpong, Mohamed Szalah, Alexander Isak és Ibrahima Konaté nevével folytatódik. Majd következik Kerkez Milos, aki csupán 5,5-ös összesített osztályzatot kapott eddigi teljesítményéért. A magyar balhátvédről azt írták:

Túlságosan is igyekezett lenyűgözni mindenkit az első hetekben, és ennek következtében az önbizalma is megcsappant.

Kerkeznél csak egy liverpooli játékos, Alexis Mac Allister kapott rosszabb pontszámot.