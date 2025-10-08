Leszámolnak a Liverpoollal, cserben hagyják Szoboszlait a csapattársai

Arne Slot Anfield-i pályafutása során először fordult elő, hogy a Liverpool sorozatban három meccset veszített. A Vörösök szombat este 2-1-re kikaptak a Stamford Bridge-en a Chelsea-től, megelőzően pedig vereséget szenvedtek a Galatasaraytól a Bajnokok Ligájában, illetve a Crystal Palace otthonában is a bajnokságban. Gyakorlatilag Szoboszlai Dominik az egyetlen mezőnyjátékos, akinek a teljesítménye még a gyengébb periódusban is elfogadható maradt, míg a csapat többi tagja rendre cserbenhagyta őt. Slotnak sok mindenen kell gondolkodnia a Premier League visszatérése előtt, amikor a Vörösök október 19-én az hazai pályán fogadják ádáz riválisukat, a Manchester Unitedet. Mutatjuk, mi a legnagyobb gond a Liverpoolnál.

Szoboszlai Dominik a Liverpoolból is kiemelkedik (Fotó: Liverpool FC)

Szoboszlai az egyetlen, aki minden meccsen fáradhatatlan

A magyar válogatott csapatkapitánya roppant hálátlan helyzetbe került a közelmúltban, hiszen gyakorlatilag ő az egyetlen Liverpool-játékos, akinek a mezőnymunkája méltó egy európai élcsapathoz. A középpályások közül sem Florian Wirtz, sem Alexis Mac Allister nem képes végigjátszani egy teljes mérkőzést úgy, hogy támadásban és védekezésben egyaránt maximálisan teljesítsen. Ryan Gravenberch a másik olyan középpályás, aki mutat kellő elszántságot, ugyanakkor nem rendelkezik elegendő gyorsasággal ahhoz, hogy mindig mindenhol jelen legyen.

A csatársor produkciója még aggasztóbb ebben a tekintetben. Cody Gakpo és Hugo Ekitiké még részben aktívan részt vesz a védekezésben és a letámadásban is, azonban Mohamed Szalah és Alexander Isak teljesen reménytelen ezen a téren.

Hiányzik az összhang és a kreativitás

Vitathatatlan, hogy az előző szezon bajnokcsapatának kerete jelentősen átalakult. Florian Wirtz, Kerkez Milos, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké és Alexander Isak személyében öt olyan futballista érkezett, aki papíron erősítésnek számít a tavalyi kerethez képest, azonban egyelőre csupán Ekitiké az, aki zökkenőmentesen felvette a Vörösök ritmusát. Ez a pályán is megmutatkozik: amikor a támadásépítésre kerül a sor, rendszeresen előfordul, hogy a játékosok nem találják a közös nevezőt, illetve hiányzik az a kreatív egyéniség, aki egy okos átadással vagy látványos cselsorozattal magára vállalná a felelősséget.