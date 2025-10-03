Lázadnak Szoboszlai miatt a csapattársai, Arne Slot tisztázta a helyzetet

Arne Slot péntek délelőtt megtartotta a Premier League-fordulót megelőző sajtótájékoztatóját. A holland szakembert többek között az idény elején kialakult jobbhátvéd szituációról is kérdezték. Az újságírókat leginkább az érdekelte, hogy Conor Bradleyt és Jeremie Frimpongot mennyire zavarja, hogy az edző Szoboszlai Dominikot részesíti előnyben az ő posztjukon. Arne Slot határozott választ adott a kérdésre.

Arne Slot továbbra is bízik Szoboszlaiban Fotó: Robbie Jay Barratt – AMA

A magyar válogatott csapatkapitánya először még kényszerből, a Newcastle United elleni bajnoki mérkőzésen szerepelt jobbhátvédként. Azóta már Bradley és Frimpong is visszatért sérüléséből, viszont a szakmai stábot annyira meggyőzte Szoboszlai teljesítménye, hogy továbbra is ő élvezi a menedzser bizalmát.

Arne Slot kiemelte, hogy a friss apuka felülmúlta az előzetes várakozásokat, ezért játszatja továbbra is a védősor tagjaként. A Premier League-győztes edző hozzátette, hogy a Galatasaray elleni büntetős eseten kívül hibátlan teljesítményt mutatott Szoboszlai. A feltételezést, miszerint Bradley és Frimpong elégedetlen a kapott játékidővel, villámgyorsan lezárta:

Bradley sérülés miatt nem volt bevethető a szezon elején, Frimpongot pedig az első meccsek egyikén vesztettük el. Mostanra felépültek, de nem gondolom, hogy három-négy hét kihagyás után minden meccsen játszaniuk kéne. Szoboszlai pedig rendkívül jól teljesít a távollétükben

– indokolt Slot.

Ezért maradhat jobbhátvéd Szoboszlai

Az említett két játékosnak valóban nem lehet oka panaszkodni, hiszen Bradley már az előző szezonban is csupán csereként kapott lehetőséget, míg Frimpongnak inkább a támadójátéka hatékonyabb, így mögötte túl sokszor marad üres terület, amelyet az ellenfelek rendre kihasználnak. Ehhez képest Szoboszlai rendkívül fegyelmezett és kiegyensúlyozott játékot hoz. Támadó középpályás létére nem viszi el a lendület, és rendszerint csak akkor merészkedik előrébb, ha az semmilyen kockázattal nem jár a védelemre nézve.

Egyelőre kérdéses, hogy Slot továbbra is állandó jobbhátvédként számol-e Szoboszlaival, hiszen a középpályára is igencsak ráférne az ő fáradhatatlan mezőnymunkája, amelyet egyelőre Florian Wirtz képtelen helyettesíteni.