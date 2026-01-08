Marco Rossi súlyos döntést hozott, teljesen eltűnt a kapitány

November óta se híre se hamva. Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya a sikertelen vb-selejtezős szereplés, és az írek elleni drámai vereség után felszívódott, már-már olyan mintha elnyelte volna a föld. Az olasz származású szakember a múltban meglehetősen aktív volt a közösségi médiában: gyakran posztolt a válogatott mindennapjairól és a családjáról is az Instagram-oldalán. Most azonban megtört egy évek óta tartó szokást.

Marco Rossi szerződése 2030-ig szól Fotó: Ben McShane

Rossi legutóbb november közepén, a magyar-ír vb-selejtező napján jelentkezett egy mérkőzést felvezető bejegyzéssel, azóta azonban teljes csendbe burkolózott. Még a tőle megszokott karácsonyi és újévi jókívánságok is elmaradtak, ami különösen feltűnő annak fényében, hogy 2018, azaz kapitányi időszaka óta szenteste minden évben rendre Boldog Karácsonyt kívánt az országnak.

Marco Rossi karácsonyi bejegyzése 2024-ből:

Ez a sorozat azonban 2025-ben megszakadt, holott a jövője egyelőre biztos lábakon áll: jelenlegi szerződése 2030-ig, a következő világbajnoki ciklus végéig köti a magyar válogatotthoz, így idén is ő irányítja a nemzeti csapatot.

Könnyen elképzelhető, hogy a Honvéddal magyar bajnok edző a mai napig nem tudta feldolgozni a mindent eldöntő mérkőzésen történteket, és lelkileg még nem áll készen arra, hogy a szurkolókhoz szóljon. Az sem zárható ki, hogy a negatív és rosszindulatú hozzászólásoktól tart, ami magyarázatot adhat arra is, miért maradt el a hagyományos karácsonyi családi fotó.

Mikor láthatjuk Marco Rossit?

Mindenesetre a magyar válogatott kispadján legközelebb márciusban, az év első válogatott szünetében irányítja majd a nemzeti csapatot, így könnyen lehet, hogy az azt megelőző kerethirdetésig tarthat a nagy csend.