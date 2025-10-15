Fotók Portugáliából, így ünnepelt a magyar válogatott Lisszabonban

A magyar csapat Szalai Attila fejesgóljával szerezte meg a vezetést, majd Cristiano Ronaldo még a szünet előtt fordított, kétszer mattolta Tóth Balázst. A második félidőben a játékvezető három percet hosszabbított, és a ráadásban egyenlítettünk: Lukács keresztpasszát Szoboszlai vágta a portugál kapuba. A portugál-magyar mérkőzés 2-2-re zárult. Szoboszlaiék extázisban ünnepelték a gólokat:

Az alábbi fotóra kattintva galéria nyílik!