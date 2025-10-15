RETRO RÁDIÓ

Fotók Portugáliából, így ünnepelt a magyar válogatott Lisszabonban

A magyar labdarúgó-válogatott 2-2-es döntetlent játszott kedden a portugál csapat vendégeként a lisszaboni világbajnoki selejtezőmérkőzésen.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2025.10.15. 06:45
Portugália Szoboszlai Dominik Cristiano Ronaldo magyar válogatott

A magyar csapat Szalai Attila fejesgóljával szerezte meg a vezetést, majd Cristiano Ronaldo még a szünet előtt fordított, kétszer mattolta Tóth Balázst. A második félidőben a játékvezető három percet hosszabbított, és a ráadásban egyenlítettünk: Lukács keresztpasszát Szoboszlai vágta a portugál kapuba. A portugál-magyar mérkőzés 2-2-re zárult. Szoboszlaiék extázisban ünnepelték a gólokat:

Az alábbi fotóra kattintva galéria nyílik!

fotótegnap, 23:10Fotók: Getty Images

A magyar csapat, amely története során továbbra sem tudta felülmúlni Portugáliát, a döntetlennel megőrizte egypontos előnyét a pótselejtezőt érő második helyen, csak immár nem az örmények, hanem az írek előtt. A magyarok legközelebb november 13-án Örményország vendégeként lépnek pályára.

 

