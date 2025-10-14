Meglepte a magyar válogatott Portugáliát, világrekord sem volt elég Ronaldótól
Szalai- és Szoboszlai-góllal okozott meglepetést a magyar válogatott. Cristiano Ronaldo világcsúcsa sem volt elég győzelemre a Portugália-Magyarország vb-selejtezőn.
Labdarúgó-válogatottunk bravúros játékkal döntetlent ért el a csoportelső, eddig hibátlanul menetelt portugálok ellen. Marco Rossi szövetségi kapitány veszélyesen játszó csapata vezetett és veszélyesen támadott, de sokáig úgy tűnt, hogy a szünet előtt fordító Cristiano Ronaldo klasszisa dönt. Csakhogy most Szoboszlai Dominiké volt a slusszpoén: a 91. percben lőtt góllal 2-2-re végeztünk a lisszaboni Portugália-Magyarország világbajnoki selejtezőmérkőzésen.
A szeptemberi, budapesti balszerencsés vereség (2-3) után a magyar válogatott az eltiltott Sallai Roland és Varga Barnabás nélkül is legyőzte (2-0) Örményországot – most pedig a két támadó visszatérhetett a kezdőcsapatba.
Történelmi gólokkal indult a Portugália-Magyarország meccs
A meccs első veszélyes lövése éppen Sallaié volt a 7. percben, de Diogo Costa szögletre hárított. Abból aztán már nem volt pardon: Szoboszlai Dominik beadása után az 50. válogatottságát a második góljával ünneplő Szalai Attila fejelte közelről a portugálok kapujába (0-1).
Ez az Aranycsapat 1956-os, 2-2-es barátságos meccse (gólszerzők: Kocsis Sándor és Lantos Mihály) óta az első magyar gól volt a portugál válogatott vendégeként. Sajnos a 22. percben Cristiano Ronaldo is sporttörténelmi találattal válaszolt: a Semedo beadását a kapunkba lőve (1-1) ő lett a világbajnoki selejtezők abszolút rekordere a 40. góljával.
Előtte Szoboszlai pontatlan lövésével, utána Renato Veiga VAR-ozott 16-oson belüli kezezésével (végül vétlennek ítélték meg...), majd Bolla Bendegúz kevéssel célt tévesztett gyönyörű kapáslövésével hoztuk újra a frászt a portugálokra.
Sőt, Varga is kiügyeskedett magának egy ígéretes helyzetet, csak éppen a lövése volt gyenge. A túloldalon Ronaldo helyzeténél mentett nagyot Schäfer András (méghozzá sérülten, mert ezután cserét kért és Tóth Alex állt be a helyére). A szünet előtt Sallai kapáslövését már védenie kellett Diogo Costának, a bátran és jól játszó Rossi-csapat ekkor 4-2-re vezetett a kapura lövések számában. Csak hát Ronaldo nem csak lőtt, de be is talált, az első félidő hosszabbításának harmadik percében fordított (2-1).
A második félidőben is folytatódott a látványos adok-kapok, emitt Neto lövését védte Tóth Balázs, amott Szoboszlai fejesét Diogo Costa. A 60. percben aztán előbb Rúben Días, majd Bruno Fernandes lövését hárította Tóth helyett a kapufa. Joao Félix fejesénél ellenben már kapusunk védett bravúrral. A nehéz perceket átvészelve meccsben maradtunk, és szorításból kiszabadulva Sallai félpályás emelésénél pár méter, Szalai lécről kipattant fejesénél csak pár centi hiányzott az egyenlítéshez.
A 91. percben viszont összejött a bravúr: a cserecsatár Lukács Dániel beaását Szoboszlai kotorta közelről a portugál kapuba (2-2)!
Az F csoport állása: 1. Portugália 10 pont (11-4), 2. Magyarország 5 (8-7), 3. Írország 4 (4-5), 4. Örményország 3 (2-9).
A hátralévő program: november 13-án Örményország-Magyarország és Írország-Portugália, majd november 16-án Magyarország-Írország és Portugália-Örményország.
