Tóth Balázs maradhat a válogatott kapusa, így üzent Marco Rossinak

Ha így folytatja, könnyen lehet, hogy Tóth Balázs marad a magyar válogatott első számú kapusa. A 28 éves hálóőr ezúttal a Blackburn kapujában remekelt a Southampton elleni bajnoki meccsen az angol másodosztályban. Fantasztikus védéseket mutatott be, csapata leginkább neki köszönheti, hogy 2-1-re megnyerte a találkozót - írja az Origo.

Tóth Balázs kiváló teljesítménnyel üzent Marco Rossinak / Fotó: Jose Manuel Alvarez Rey

Ezzel a Blackburn megszakította az öt mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát.

Nagy védések Balázstól! Nagyszerű teljesítmény

– írta a Blackburn a közösségi oldalán a videó mellé, ami a magyar kapus legnagyobb bravúrjait foglalta össze.

Tóth Balázs a válogatottban is remekelt

Tóth Balázs nem csak a klubjában, hanem a magyar válogatottban is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Az utóbbi három meccsen ő védte Marco Rossi együttesének kapuját, és nem okozott csalódást a portugálok elleni hazai 3-2-es vereség, az örmények legyőzésekor (2-0), és a lisszaboni pontszerzés (2-2) alkalmával sem. Ezek után nagy kérdés, hogy Rossi kinek a nevével kezdi a válogatott összeállítását a november 13-i örményországi meccsen, hiszen közben Dibusz Dénes felépült a sérüléséből.