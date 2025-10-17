Máris ítéletet mondtak a válogatott új kapusáról, Dibusz Dénes is szóba került
A kapuslegenda szerint csupán egyetlen gyenge pontja van a válogatott hálóőrének. Balajcza Szabolcs Tóth Balázst tartja a legjobb magyar kapusnak.
Tóth Balázs egy szempillantás alatt belopta magát a magyar szurkolók szívébe, miután Dibusz Dénes helyetteseként hibátlanul védett az Örményország és a Portugália elleni világbajnoki selejtezőkön. A Blackburn hálóőre akár a nemzeti csapat első számú kapusává is előléphet a közeljövőben – ezt a véleményt osztja Balajcza Szabolcs, az Újpest legendás hálóőre, aki korábban a Puskás Akadémiánál dolgozott együtt Tóth Balázzsal.
A válogatott kapusposztján hatalmas versenyhelyzet alakult ki. Dibusz, Tóth és Szappanos is reális opciók lehetnek, és hamarosan odaérhet Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron is. Szerintem ez kifejezetten kedvező lehet a válogatottnak. Jelenleg egyértelműen Tóth Balázst tartom a legjobbnak, még akkor is, ha Dibusz visszatér a sérüléséből.
A Puskás Akadémia kapusedzője szerint nem véletlen, hogy az Angliában légióskodó kapus ilyen magas szinten teljesít.
Rendkívül képzett, és megvannak nála az alapok, ami szerintem annak köszönhető, hogy végigjárta a ranglétrát. A korosztályos válogatottaktól kezdve a Puskáson és a Fehérváron át a Blackburnig. Az összes csapatánál folyamatosan fejlődött, és most ennek látjuk az eredményét.
Balajcza úgy véli, hogy Tóth Balázs több tekintetben még a válogatott kapusok között is kiemelkedik, ugyanakkor van még egy terület, ahol fejlődnie kell.
A legnagyobb erőssége a helyezkedés és a mentális erő. Játéktudás szempontjából nem igazán van gyengesége, talán az önbizalomhiányát említeném gyenge pontként.
Tóth Balázs még mindig fejlődik
A lila-fehérek egykori kiválósága szerint a 28 esztendős kapus még mindig nincs a karrierje csúcsán.
Megvannak a képességei ahhoz, hogy a válogatottal kijusson egy világbajnokságra, és ahhoz is, hogy bekerüljön egy elitligás csapatba.
A kapusedző szerint nem véletlen, hogy manapság Magyarországon ennyi tehetséges hálóőr bukkant fel.
Egyre több fiatal kap lehetőséget, ami korábban nem volt jellemző, mivel a legtöbb klub inkább tapasztalt kapusokat részesített előnyben. A Puskás Akadémiánál is arra törekszünk, hogy ezt a fiatalítási folyamatot fenntartsuk, emellett egyre komplexebb, személyre szabott képzéseket dolgozunk ki a kapusok számára.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre