Máris ítéletet mondtak a válogatott új kapusáról, Dibusz Dénes is szóba került

Tóth Balázs egy szempillantás alatt belopta magát a magyar szurkolók szívébe, miután Dibusz Dénes helyetteseként hibátlanul védett az Örményország és a Portugália elleni világbajnoki selejtezőkön. A Blackburn hálóőre akár a nemzeti csapat első számú kapusává is előléphet a közeljövőben – ezt a véleményt osztja Balajcza Szabolcs, az Újpest legendás hálóőre, aki korábban a Puskás Akadémiánál dolgozott együtt Tóth Balázzsal.

Tóth Balázs szenzációs formában védett Portugália ellen (Fotó: Jose Manuel Alvarez Rey)

A válogatott kapusposztján hatalmas versenyhelyzet alakult ki. Dibusz, Tóth és Szappanos is reális opciók lehetnek, és hamarosan odaérhet Pécsi Ármin és Yaakobishvili Áron is. Szerintem ez kifejezetten kedvező lehet a válogatottnak. Jelenleg egyértelműen Tóth Balázst tartom a legjobbnak, még akkor is, ha Dibusz visszatér a sérüléséből.

A Puskás Akadémia kapusedzője szerint nem véletlen, hogy az Angliában légióskodó kapus ilyen magas szinten teljesít.

Rendkívül képzett, és megvannak nála az alapok, ami szerintem annak köszönhető, hogy végigjárta a ranglétrát. A korosztályos válogatottaktól kezdve a Puskáson és a Fehérváron át a Blackburnig. Az összes csapatánál folyamatosan fejlődött, és most ennek látjuk az eredményét.

Balajcza úgy véli, hogy Tóth Balázs több tekintetben még a válogatott kapusok között is kiemelkedik, ugyanakkor van még egy terület, ahol fejlődnie kell.

A legnagyobb erőssége a helyezkedés és a mentális erő. Játéktudás szempontjából nem igazán van gyengesége, talán az önbizalomhiányát említeném gyenge pontként.

Balajcza Szabolcs úgy véli, hogy Tóth Balázs több tekintetben még a válogatott kapusok között is kiemelkedik (Fotó: Szabó Miklós)

Tóth Balázs még mindig fejlődik

A lila-fehérek egykori kiválósága szerint a 28 esztendős kapus még mindig nincs a karrierje csúcsán.

Megvannak a képességei ahhoz, hogy a válogatottal kijusson egy világbajnokságra, és ahhoz is, hogy bekerüljön egy elitligás csapatba.

A kapusedző szerint nem véletlen, hogy manapság Magyarországon ennyi tehetséges hálóőr bukkant fel.