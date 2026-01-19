Nagy a baj Marco Rossi kedvencénél, repül klubjától a válogatott kulcsembere
Rossz hírt kapott Marco Rossi a magyar válogatott fontos labdarúgójáról. Szalai Attilának kiadta az útját török edzője.
Minden jel arra mutat, hogy hiába tért vissza korábbi sikerei színhelyére, Törökországba, folytatódik Szalai Attila 2023 nyara óta tartó mélyrepülése. A 27 éves, 49-szeres magyar válogatott védő kikerült a Kasimpasa csapatából, edzője pedig kerek-perec megmondta: csalódott eddigi csapatkapitánya teljesítményében, akitől akár napokon belül megszabadulna a kiesőjelölt.
Emre Belözoglu a Galatasaray (Sallai Roland bajnoki címvédő csapata) elleni 0-3 után, az Antalyaspor elleni vasárnapi kiesési rangadón (0-0) végig a kispadon jegelte Szalait. Elárulta róla, hogy az erősítéseik függvényében akár napokon belül megválnának tőle.
Szalai Attila teljesítménye sajnos elmarad az elvárásainktól. Elképzelhető, hogy már a héten döntést hozunk róla,
bár egyelőre nincs végleges álláspontunk. Az átigazolási időszakban minden alakul, ezekhez mérten döntünk” – utalt arra a hajdani 101-szeres török válogatott középpályásból lett edző, hogy a klub erősítései függvénye lehet Szalai távozása.
Szalai Attila 2,5 éve még a török Süper liga sztárjaként távozott a Fenerbahce csapatától. Akkor a német Bundesliga-klub, a Hoffenheim története legdrágább igazolásaként, 12,3 millió euróért (4,8 milliárd forint) szerződtette. Csakhogy sem első topligás együttesében, sem fél év múlva Freiburgba kölcsönadva nem tudott – nem kapott elég lehetőséget? – bizonyítani, sőt, tavaly a belga Standard Liége-nél sem lehetett maradása. Most pedig a török kiesőjelölt, 14. helyezett Kasimpasa sem kérne belőle a Hoffenheimmel kötött kölcsönszerződése második félévéből. Friss török sajtóhír szerint a tökutolsó Karagümrüknél felmerült Szalai kölcsönvétele (az új kérő az eddigi 18 forduló alatt 9 pontot gyűjtött, 7 ponttal marad le a még benmaradó helyen álló Kasimpasától).
Míg Szalai az utolsó Fener-szezonjában az egész török mezőny legtöbbet játszó futballistája volt, 52 klubmeccsén 4630 percet szerepelt (és ehhez jött még mind a 8 végigjátszott válogatott mérkőzése), azóta 2,5 év alatt négy csapatban összesen csak 1932 percnyi játéklehetőséghez jutott.
Szalai Attila válogatottbeli helyzete is újra meginoghat
Közben Marco Rossi szövetségi kapitány is kénytelen volt le-lemondani korábbi kihagyhatatlan alapemberéről: a 2024-es Európa-bajnokság után egy időre kihagyta keretéből a bő négy éven át csak sérülés esetén hiányzó hátvédet, majd tavaly tavasszal egyszer vetette be. Az őszi világbajnoki sorozatot ellenben már újra végigjátszotta Szalai, kiszorítva a nemzeti csapatból posztriválisát, Dárdai Mártont.
