Nagy a baj Marco Rossi kedvencénél, repül klubjától a válogatott kulcsembere

Minden jel arra mutat, hogy hiába tért vissza korábbi sikerei színhelyére, Törökországba, folytatódik Szalai Attila 2023 nyara óta tartó mélyrepülése. A 27 éves, 49-szeres magyar válogatott védő kikerült a Kasimpasa csapatából, edzője pedig kerek-perec megmondta: csalódott eddigi csapatkapitánya teljesítményében, akitől akár napokon belül megszabadulna a kiesőjelölt.

Szalai Attila nem győzte meg a Kasimpasa híres edzőjét, idő előtt elküldené őt a török klub Fotó: Getty Images

Emre Belözoglu a Galatasaray (Sallai Roland bajnoki címvédő csapata) elleni 0-3 után, az Antalyaspor elleni vasárnapi kiesési rangadón (0-0) végig a kispadon jegelte Szalait. Elárulta róla, hogy az erősítéseik függvényében akár napokon belül megválnának tőle.

Szalai Attila teljesítménye sajnos elmarad az elvárásainktól. Elképzelhető, hogy már a héten döntést hozunk róla,

bár egyelőre nincs végleges álláspontunk. Az átigazolási időszakban minden alakul, ezekhez mérten döntünk” – utalt arra a hajdani 101-szeres török válogatott középpályásból lett edző, hogy a klub erősítései függvénye lehet Szalai távozása.

Szalai Attila 2,5 éve még a török Süper liga sztárjaként távozott a Fenerbahce csapatától. Akkor a német Bundesliga-klub, a Hoffenheim története legdrágább igazolásaként, 12,3 millió euróért (4,8 milliárd forint) szerződtette. Csakhogy sem első topligás együttesében, sem fél év múlva Freiburgba kölcsönadva nem tudott – nem kapott elég lehetőséget? – bizonyítani, sőt, tavaly a belga Standard Liége-nél sem lehetett maradása. Most pedig a török kiesőjelölt, 14. helyezett Kasimpasa sem kérne belőle a Hoffenheimmel kötött kölcsönszerződése második félévéből. Friss török sajtóhír szerint a tökutolsó Karagümrüknél felmerült Szalai kölcsönvétele (az új kérő az eddigi 18 forduló alatt 9 pontot gyűjtött, 7 ponttal marad le a még benmaradó helyen álló Kasimpasától).

Míg Szalai az utolsó Fener-szezonjában az egész török mezőny legtöbbet játszó futballistája volt, 52 klubmeccsén 4630 percet szerepelt (és ehhez jött még mind a 8 végigjátszott válogatott mérkőzése), azóta 2,5 év alatt négy csapatban összesen csak 1932 percnyi játéklehetőséghez jutott.