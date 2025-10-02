Marco Rossi alapembere újra bajba került, Szalai Attilát az ág is húzza

Szalai Attila az 50. mérkőzésére készül a magyar válogatottal, viszont klubszinten már évek óta nem találja a helyét. A középhátvéd jelenleg a török Kasimpasa együttesben játszik, amelyet sajtóhírek szerint állami vagyonkezelés alá helyeztek, miután az ügyészek elfogatóparancsot adtak ki a tulajdonos ellen a csalás és pénzmosás gyanújával indított nyomozás keretében.

Szalai Attila Portugália és Írország ellen is végigjátszotta a mérkőzést Fotó: Laszlo Szirtesi

Szalai Attila főnökét bűnszervezetek alapításával is vádolják

Az ügyészek elrendelték Turgay Ciner őrizetbe vételét, viszont az üzletember nem tartózkodik Törökországban, így erre még nem került sor. Ciner egyelőre nem kommentálta nyilvánosan az esetet. Az isztambuli székhelyű Kasimpasa ebben a szezonban hét mérkőzésen nyolc pontot gyűjtött, és a 11. helyen áll a török élvonal tabelláján.

Marco Rossi alapembere nem találja a helyét

Szalai Attila 2023 nyarán, három Fenerbahcénál töltött szezon után a német Hoffenheimhez igazolt, ahol a szakmai stáb nem számolt vele alapemberként. Először a német Freiburghoz adták kölcsön, viszont ott is csupán három tétmérkőzésen lépett pályára a magyar válogatott hátvédje. Ezt követően Belgiumba, a Standard Liege-hez került a 2025-ös szezon második felére, és ott sem alkotott maradandót.

2025. július 11-én kölcsönvette a Kasimpasa a 2025–2026-os idényre, ahol végre a kezdőcsapat meghatározó tagjaként számolnak vele. Egyelőre nehéz megmondani, hogy milyen következményei lehetnek a tulajdonos tetteinek a csapatra nézve, de az biztos, hogy Szalainak a jövőben is szüksége lenne az állandó játékpercekre, hiszen Marco Rossi továbbra is fontos szerepet szán neki a válogatottban.

A magyar válogatott október 11-én, szombaton 18:00-kor (TV: M4 Sport) Örményország ellen folytatja a vb-selejtezőket.