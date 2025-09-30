Marco Rossi kifelejtette Kerkez Milost, keretet hirdetett a kapitány

A két meccs után egy ponttal a csoport harmadik helyén álló magyar csapat október 11-én 18 órától Örményországot fogadja, majd három nappal később, október 14-én, 20.45-től Portugáliában lép pályára. A magyar válogatott keretét Marco Rossi szövetségi kapitány a keddi sajtótájékoztatón olvasta fel, de Kerkez Milos és Vitális Milán nevét kifelejtette, nem említette őket. Szabó Gergő sajtófőnök helyesbített, és tette hozzá, hogy természetesen mindketten tagjai a magyar válogatott keretének.

Marco Rossi kihirdette a magyar válogatott keretet Fotó: Ben McShane

A magyar válogatott kerete: Kapusok:

Dibusz Dénes (Ferencvárosi TC)

Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC)

Tóth Balázs (Blackburn Rovers) Védők:

Balog Botond (Kocaelispor)

Dárdai Márton (Hertha BSC)

Kerkez Milos (FC Liverpool)

Mocsi Attila (Rizespor)

Nego Loic (Le Havre AC)

Orbán Willi (RB Leipzig)

Osváth Attila (Paksi FC)

Szalai Attila (Kasimpasa) Középpályások:

Bolla Bendegúz (Rapid Wien)

Csongvai Áron (AIK)

Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC)

Ötvös Bence (Ferencvárosi TC)

Schäfer András (Union Berlin)

Styles Callum (West Bromwich Albion)

Szoboszlai Dominik (FC Liverpool)

Tóth Alex (Ferencvárosi TC)

Vitális Milán (ETO FC Győr) Támadók:

Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC)

Molnár Rajmund (Pogon Szczecin)

Sallai Roland (Galatasaray)

Tóth Barna (Paksi FC)

Varga Barnabás (Ferencvárosi TC)

A válogatott keretének tagjai október 6-án, hétfőn kezdik meg a felkészülést Telkiben. A 12 vb-selejtező csoportból az első helyezettek kijutnak az Egyesült Államokban, Mexikóban és Kanadában sorra kerülő világbajnokságra, amelyen először szerepel majd 48 csapat. A második helyezettek a jövő márciusi pótselejtezőn küzdhetnek tovább a vb-részvételért.