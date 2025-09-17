RETRO RÁDIÓ

Hétfőtől árulják a jegyeket a magyar-örmény vb-selejtezőre

Októberben újabb két mérkőzést játszik a magyar labdarúgó-válogatott a világbajnok selejtezőkön. A magyar-örmény meccsre hétfőtől lehet jegyet venni.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2025.09.17. 18:31
világbajnokság MLSZ Szurkolói Klub magyar válogatott jegy

Hétfőn 10 órakor indul a jegyértékesítés a magyar labdarúgó-válogatott Örményország elleni, hazai világbajnoki selejtezőjére. A Puskás Arénában október 11-én 18 órától sorra kerülő összecsapásra az értékesítés első napján az MLSZ Szurkolói Klub aranyszintes tagjai vehetnek belépőt, ezt követően - kedden 10 órától - két napig tart a többi SZK-tag elővásárlási időszaka. 

A magyar-örmény meccsre megkezdődik a jegyárusítás
A magyar-örmény meccsre megkezdődik a jegyárusítás Fotó: Szigetváry Zsolt

Amennyiben még marad belépő, csütörtökön 10 órától minden regisztrált szurkoló számára elérhetők lesznek a jegyek. A belépőket a meccsjegy.mlsz.hu oldalon, a Szurkolói Klub weboldalán, továbbá az iOS-en és Androidon egyaránt elérhető alkalmazáson keresztül lehet megvásárolni. 

A találkozóra érvényesek az idei bérletek. A válogatott portugálok elleni, október 14-i összecsapására pénteken 10 órakor kezdődik a jegyértékesítés. A lisszaboni José Alvalade Stadionban sorra kerülő összecsapásra 2500 belépőt biztosítanak a vendégszurkolók számára, ezek egységesen 8500 forintba kerülnek.

A magyar csapat két mérkőzést követően egy ponttal a harmadik helyen áll csoportjában, ahonnan az első automatikusan kijut a jövő évi világbajnokságra, a második pedig pótselejtezőn harcolhatja ki a részvételt.

 

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu