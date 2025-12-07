Ez történt a balhé után; Szalai elmondta az igazat Szoboszlai afférjáról

Egy hete a West Ham–Liverpool-meccsen Lucas Paquetá piros lapját kisebb balhé követte. A brazil középpályást azért állította ki Darren England játékvezető, mert hevesen reklamált, miután a csapattársa Szoboszlai Dominikkel szabálytalankodott. Paquetá néhány másodpercen belül két sárga lapot is begyűjtött. A West Ham brazil válogatott sztárja a mérkőzés után hivatalos közleményben fakadt ki, amiről ezen a linken olvashatsz.

Szoboszlai Dominik középpontba került a West Ham–Liverpool-meccsen – Fotó: Liverpool FC

Szalai Attila kitálalt Arda Güler és Szoboszlai Dominik afférjáról. Mint ismert, a Real Madrid török támadója a márciusi Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-pótselejtezőn csendre intette a Liverpool magyar középpályását. A török Kasimpasa védője, Szalai mindkét játékost jól ismeri, hiszen Szoboszlaival a magyar válogatottban, Gülerrel pedig a Fenernél játszott együtt. Arról, hogy a magyar védő mit árult el a balhéról, ezen a linken olvashatsz.

Napokon keresztül állt a bál Robbie Keane nyilatkozata miatt. A Fradi ír edzője őszintén elmondta, miért nem játszott Varga Barnabás a Puskás Akadémia elleni bajnoki meccsen. Az is felmerült, hogy a kiváló csatár távozhat a csapattól. A történtekről ezen a linken olvashatsz részleteket.