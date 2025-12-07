RETRO RÁDIÓ

Ez történt a balhé után; Szalai elmondta az igazat Szoboszlai afférjáról

Kisebb botrányba torkollt egy Szoboszlai Dominik kárára elkövetett szabálytalanság. Szalai Attila mindent elmondott Szoboszlai és Arda Güler balhéjáról. Napok óta Varga Barnabás helyzete a téma a Ferencváros labdarúgócsapatánál. A Metropol heti legolvasottabb sporthíreiből válogattunk.

Egy hete a West Ham–Liverpool-meccsen Lucas Paquetá piros lapját kisebb balhé követte. A brazil középpályást azért állította ki Darren England játékvezető, mert hevesen reklamált, miután a csapattársa Szoboszlai Dominikkel szabálytalankodott. Paquetá néhány másodpercen belül két sárga lapot is begyűjtött. A West Ham brazil válogatott sztárja a mérkőzés után hivatalos közleményben fakadt ki, amiről ezen a linken olvashatsz.

Szoboszlai ezúttal Szalah híján gyakran kényszerült a jobb szélre a West Ham-Liverpool meccsen
Fotó: Liverpool FC

Szalai Attila kitálalt Arda Güler és Szoboszlai Dominik afférjáról. Mint ismert, a Real Madrid török támadója a márciusi Magyarország–Törökország Nemzetek Ligája-pótselejtezőn csendre intette a Liverpool magyar középpályását. A török Kasimpasa védője, Szalai mindkét játékost jól ismeri, hiszen Szoboszlaival a magyar válogatottban, Gülerrel pedig a Fenernél játszott együtt. Arról, hogy a magyar védő mit árult el a balhéról, ezen a linken olvashatsz.

Napokon keresztül állt a bál Robbie Keane nyilatkozata miatt. A Fradi ír edzője őszintén elmondta, miért nem játszott Varga Barnabás a Puskás Akadémia elleni bajnoki meccsen. Az is felmerült, hogy a kiváló csatár távozhat a csapattól. A történtekről ezen a linken olvashatsz részleteket.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
