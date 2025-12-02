Robbie Keane Varga Barnabással találkozott, itt a reakció a pletykákra

Napok óta téma Varga Barnabás helyzete a Ferencváros labdarúgócsapatánál. A gárda legjobbja, gólzsákja csütörtökön még betalált a Fenerbahce ellen az Európa-ligában, majd vasárnap már nem volt ott a neve a keretben a Puskás Akadémiával vívott meccsen.

Varga Barnabás idén is a Fradi legjobbja Fotó: Adam Pretty / Getty Images

A találkozó előtt Robbie Keane vezetőedző azt mondta, ő játszatta volna Vargát, azonban a csatár szombaton jelezte neki, hogy elfáradt, és inkább kihagyná a meccset. Keane arcán látszott, ő sem örült ennek a fejlemények, majd a szurkolók is az okokat keresték, hogy vajon mi történhetett Vargával. Sokan azt találgatták, a játékos máris eligazol, nem láthatják őt többet zöld-fehér szerelésben. Nos, erre a teóriára jött reakció a Fradi edzése után.

Varga menedzsere, Paunoch Péter már hétfőn jelezte, szó sincs arról, hogy Varga máris elhagyná a Fradit, ha komoly vevő érkezik, az is legközelebb januárban léphetne az ügyben. A keddi tréningen pedig meg is jelent a támadó, sőt, a klub felületén olyan fotó jelent meg, amin a csatár és Keane mosolyognak egymásra.

Varga Barnabás újra bajnokin bizonyíthat

A Fradi a héten két meccset is játszik az NB I-ben a Kisvárdával. Csütörtökön idegenben, vasárnap odahaza csapnak össze velük, Varga Barnabás pedig újra játékra jelentkezhet.

