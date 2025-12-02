RETRO RÁDIÓ

Robbie Keane Varga Barnabással találkozott, itt a reakció a pletykákra

Két napja áll a bál Robbie Keane nyilatkozata miatt. A Fradi ír edzője őszintén elmondta, miért nem játszott Varga Barnabás a Puskás Akadémia ellen. Most itt az újabb fejlemény.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.02.
Módosítva: 2025.12.02.
Varga Barnabás Keane Fradi

Napok óta téma Varga Barnabás helyzete a Ferencváros labdarúgócsapatánál. A gárda legjobbja, gólzsákja csütörtökön még betalált a Fenerbahce ellen az Európa-ligában, majd vasárnap már nem volt ott a neve a keretben a Puskás Akadémiával vívott meccsen.

Varga Barnabás idén is a Fradi legjobbja
Varga Barnabás idén is a Fradi legjobbja Fotó: Adam Pretty / Getty Images

A találkozó előtt Robbie Keane vezetőedző azt mondta, ő játszatta volna Vargát, azonban a csatár szombaton jelezte neki, hogy elfáradt, és inkább kihagyná a meccset. Keane arcán látszott, ő sem örült ennek a fejlemények, majd a szurkolók is az okokat keresték, hogy vajon mi történhetett Vargával. Sokan azt találgatták, a játékos máris eligazol, nem láthatják őt többet zöld-fehér szerelésben. Nos, erre a teóriára jött reakció a Fradi edzése után.

Varga menedzsere, Paunoch Péter már hétfőn jelezte, szó sincs arról, hogy Varga máris elhagyná a Fradit, ha komoly vevő érkezik, az is legközelebb januárban léphetne az ügyben. A keddi tréningen pedig meg is jelent a támadó, sőt, a klub felületén olyan fotó jelent meg, amin a csatár és Keane mosolyognak egymásra. 

Varga és Keane közös fotója a negyedik a galériában

Varga Barnabás újra bajnokin bizonyíthat

A Fradi a héten két meccset is játszik az NB I-ben a Kisvárdával. Csütörtökön idegenben, vasárnap odahaza csapnak össze velük, Varga Barnabás pedig újra játékra jelentkezhet.

A Puskás Akadémia–Ferencváros-meccs összefoglalója:

Javában zajlik a Fizz Liga!

A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és másik csapat ünnepelhet? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu