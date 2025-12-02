Robbie Keane Varga Barnabással találkozott, itt a reakció a pletykákra
Két napja áll a bál Robbie Keane nyilatkozata miatt. A Fradi ír edzője őszintén elmondta, miért nem játszott Varga Barnabás a Puskás Akadémia ellen. Most itt az újabb fejlemény.
Napok óta téma Varga Barnabás helyzete a Ferencváros labdarúgócsapatánál. A gárda legjobbja, gólzsákja csütörtökön még betalált a Fenerbahce ellen az Európa-ligában, majd vasárnap már nem volt ott a neve a keretben a Puskás Akadémiával vívott meccsen.
A találkozó előtt Robbie Keane vezetőedző azt mondta, ő játszatta volna Vargát, azonban a csatár szombaton jelezte neki, hogy elfáradt, és inkább kihagyná a meccset. Keane arcán látszott, ő sem örült ennek a fejlemények, majd a szurkolók is az okokat keresték, hogy vajon mi történhetett Vargával. Sokan azt találgatták, a játékos máris eligazol, nem láthatják őt többet zöld-fehér szerelésben. Nos, erre a teóriára jött reakció a Fradi edzése után.
Varga menedzsere, Paunoch Péter már hétfőn jelezte, szó sincs arról, hogy Varga máris elhagyná a Fradit, ha komoly vevő érkezik, az is legközelebb januárban léphetne az ügyben. A keddi tréningen pedig meg is jelent a támadó, sőt, a klub felületén olyan fotó jelent meg, amin a csatár és Keane mosolyognak egymásra.
Varga és Keane közös fotója a negyedik a galériában
Varga Barnabás újra bajnokin bizonyíthat
A Fradi a héten két meccset is játszik az NB I-ben a Kisvárdával. Csütörtökön idegenben, vasárnap odahaza csapnak össze velük, Varga Barnabás pedig újra játékra jelentkezhet.
A Puskás Akadémia–Ferencváros-meccs összefoglalója:
Javában zajlik a Fizz Liga!
A magyar élvonalbeli labdarúgó-bajnokság új idénye – immár Fizz Liga néven – már javában tart. A névváltás új korszakot hozott, de a kérdések a régiek: ki lesz a bajnok, ki harcolja ki a nemzetközi kupaindulást, és kik búcsúznak az élvonaltól? Vajon megőrzi fölényét a címvédő Ferencváros, vagy idén felborul a papírforma, és másik csapat ünnepelhet? A fordulók izgalma garantált, a szurkolók pedig minden hétvégén újabb drámára és parázs meccsekre számíthatnak. A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá a bajnoki hajrát.
Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre