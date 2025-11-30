Varga nem akart játszani a Puskás ellen, kétgólos előny után jött a videóbíró

Nagy meglepetésre Varga Barnabás nélkül rendezték meg az NB I 15. fordulójának zárómérkőzését, a Puskás Akadémia-FTC rangadót. Robbie Keane vezetőedző a kezdés előtt egy órával elárulta, azért nem nevezték a keretbe a magyar válogatott támadót, mert egy nappal a mérkőzés előtt jelezte, fáradtság miatt nem kíván játszani. Távollétében Joseph és Gruber kezdett a vendégeknél a csatársorban.

Izgalmasra sikerült a Puskás Akadémia-FTC bajnoki utolsó 20 perce Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

A mérkőzés egy óriási hazai helyzettel kezdődött. A második percben Lukács középre tette labdáját Colley emelte a kapura, de Dibusz bravúrral menteni tudott. Öt perccel később ismét a gambiai csatár veszélyzetett, de próbálkozása elkerülte a kaput. Az első vendég helyzetig a 34. percig kellett várni, amikor Raemaekers fejesét Szappanos nagy bravúrral védte. Öt perccel később ismét a Puskás Akadémia kapusára volt szükség, rögtön kétszer is. Tóth Alex cselezte be magát a tizenhatoson belülre, majd lőtt kapura, a kipattanóból pedig Gruber Zsombor próbálkozott, de hiába. A 41. percben viszont már a másik oldalon született kis híján gól, amikor egy lecsorgó labda tartott a Fradi kapuja felé, de Dibusz valahogy még ki tudta ütni a vonal előtt – így döntetlennel vonulhattak szünetre a csapatok.

A második félidő első nagy helyzetéből viszont már rögtön gól született. Kanikovszki a tizenhatoson kívülről csavart a kapuba, megszerezve ezzel a vezetést a Fradinak. Sőt, négy perccel később Gruber ellen szabálytalankodtak a büntetőterületen belül, a tizenegyeshez maga a sértett állt oda, és higgadtan lőtte a kapuba a labdát – megduplázva a vendégek előnyét. A 67. percben Duarte ugratta ki Dárdait, aki a Fradi kapujába lőtt. Bár a partjelző lest intett, a VAR-vizsgálat után kiderült, a gól szabályos körülmények közt született, így szépített a Puskás Akadémia. Három perccel a vége előtt még Szappanosnak kellett nagyot védenie Zachariassen fejesénél, de több gól már nem esett.

Puskás Akadémia-FTC 1-2

A 2-1-es győzelemmel a zöld-fehérek feljöttek a tabella második helyére, és úgy állnak három ponttal az éllovas DVSC mögött, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszottak.