Fellélegezhetnek Liverpoolban, kiderült, visszatér-e Szalah

Mohamed Szalah góllal és gólpasszal segítette elődöntőbe az egyiptomi labdarúgó-válogatottat a Marokkóban zajló Afrikai Nemzetek Kupájában. Az Elefántcsontpart elleni 3-2-es győzelem után, a szerdai Egyiptom–Szenegál- elődöntő tétje már a döntőbe jutás lesz (a másik ágon Nigéria és Marokkó csap össze). A tornán eddig 4 meccsen 4 gólos Szalah tehát továbbra sem tér vissza Liverpoolba, pedig Szoboszlai Dominikék újév napjától január végéig több fronton – Premier League, FA-kupa, Bajnokok Ligája – 3-4 naponta játsszák a tétmérkőzéseiket. Más kérdés, hogy egyáltalán hiányzik-e nekik a sértődékeny sztár, hiszen nélküle sokkal jobban szerepelnek, mint vele a csapatban.

Mohamed Szalah nélkül Szoboszlaiék minden téren jobban szerepelnek: több pontot és gólt szereznek, kevesebb gólt kapnak Fotó: AFP

Nem feltétlenül van egyenes összefüggés Szalah távolléte és a Liverpool feljavulása között, mindenesetre a statisztikák alapján Szoboszlaiék ebben a szezonban minden téren sikeresebbek az egyiptomi klasszis nélkül. A Transfermarkt elemzéséből kiderül: Arne Slot vezetőedző csapatának a legutóbbi, Arsenal elleni idegenbeli Premier League-rangadó (0-0) már a hetedik bajnokija volt az afrikai jobbszélső nélkül, és ezek egyikén sem kapott ki (a mérleg: 3 győzelem és 4 döntetlen). Ellenben amikor a négyszeres PL-gólkirály pályára lépett, 14-ből 7 győzelem és 1 döntetlen mellett 6 vereség is becsúszott.

Mohamed Szalah nélkül jobb a Liverpool

Vele 1,57, nélküle 1,86 a mérkőzésenkénti pontátlag; vele 1,5, nélküle 1,6 a szerzett gól; vele 1,5, nélküle 1 a kapott gól egy-egy meccsen.

Az ősszel mély gödörbe került, de november vége óta veretlen Pool címvédőként a tabella 12. helyéig süllyedt, amíg Szalah végigjátszotta a meccseket – mióta viszont Slot felvállalta a kispadra ültetését, majd távozott az Afrika-kupára, Szoboszlaiék visszakapaszkodtak a 4. pozícióba.

Másfelől, az egyiptomi válogatottban mutatott bomba formája arra utal, hogy nem feltétlenül Szalah-val volt a gond Liverpoolban sem. Mindezek tudatában érdekes kérdés, hogy a klublegenda mikor tér vissza az Anfieldre, és hogy akkor mihez kezd majd vele a holland edző.