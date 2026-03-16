Vilmos herceg soha nem látott képet posztolt Diána hercegnéről

Vilmos herceg minden egyes nap megemlékezik édesanyjáról Diána hercegnéről, aki 29 évvel ezelőtt halt meg egy autóbalesetben. Az Instagramra most egy eddig még soha nem látott fotót posztolt az édesanyjáról.

Vilmos herceg anyák napja alkalmából egy soha nem látott fényképet osztott meg néhai édesanyjáról, Diána hercegnéről. A kép aláírásában megjegyezte, hogy „ma és minden nap” emlékezik az édesanyjára. (A szigetországban az anyák napját nagyböjt utáni negyedik vasárnapon tartják)

A kép a brit királyi család magángyűjteményéből való, és Diána hercegnét ábrázolja, ahogy Vilmos herceggel egy virágokkal teli mezőn vannak. A képet 1984-ben készítették a család fő birtokán a Highgrove House birtokon. A fotóhoz mellékelt üzenetben William ezt írta:

„Ma és minden nap emlékezem az édesanyámra. Azokra is gondolok, akik ma egy szeretett személyre emlékeznek.Boldog anyák napját. – W”

Diána hercegné 36 éves korában hunyt el egy párizsi autóbalesetben 1997. augusztus 31-én. A hercegné idén töltené be a 65. Életévét. - olvasható a brit Express cikkében.