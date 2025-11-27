Varga Barnabás szinte legyintett a góljára, már a következő nagy célról beszélt

A Ferencváros 1-1-re végzett a török Fenerbahce vendégeként, így továbbra is veretlen és nyolcaddöntőbe jutást érő helyen áll az Európa-liga tabelláján. A zöld-fehérek Varga Barnabás fejesgóljával szerezték meg a vezetést a második félidő derekán, de a törökök három perccel később a brazil Talisca találatával egyenlítettek.

Varga Barnabás góljával a Fradi szerezte meg a vezetést Fotó: Anadolu via AFP

Dibusz Dénes sajnálta, hogy Varga vezető gólját követően szinte azonnal egalizált a Fener, míg Varga Barnabás szinte legyintett a góljára, mondván tisztán fejelhetett, és a következő nagy célról beszélt.

Varga Barnabás hatékony taktikáról beszélt

Utólag azt mondhatom, nem ez volt a legnehezebb meccsünk. Stabilan játszottuk, jól védekeztünk, és nekünk voltak nagyobb helyzeteink, megérdemelt egy pontot szereztünk. Jó taktikát dolgozott ki az edzői stáb, jó helyeken szereztünk labdát. Készültünk a pontrúgásokra, a szögletnél szerencsénk is volt, a betömörülő ellenfél között egyedül fejeltem, nem fogott senki. Nagy siker az egy pont, jó lenne a hazai porondon is nyerni sorozatban, ez a következő cél, majd meglátjuk

- fogalmazott Varga az M4 Sportnak.

A Ferencváros három győzelemmel, két döntetlennel, és 11 ponttal negyedik helyen áll a tabellán. A magyar bajnok legközelebb december 11-én a skót Glasgow Rangerst fogadja az alapszakasz hatodik körében.

Meddig jut a Fradi?

A második számú európai labdarúgó kupasorozatban ismét izgalmas csaták várják a szurkolókat: ki jut el a kieséses szakaszig, és kik küzdhetnek majd az isztambuli döntőben a trófeáért? A csoportkörben már most parázs mérkőzések, fordulatok és meglepetések borzolják a kedélyeket, és minden játéknap újabb sztorikat hoz. Vajon a nagy múltú klubok dominálnak, vagy érkezik egy igazi fekete ló, amely végigrobog a sorozaton? A TippmixPRO ezúttal is ott van a pályán: számtalan fogadási lehetőséggel teszi még izgalmasabbá az Európa-liga estéket.

Figyelem! A szerencsejáték függőséget okozhat. 18 éven aluliak számára nem ajánlott. Részletek itt!