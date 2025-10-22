Varga Barnabás bevállalta, edzés nélkül vállalkozott a lehetetlenre

Elöl is, hátul is kulcsember volt a Ferencvárosban Varga Barnabás az Újpest-Fradi NB I-es meccsen. A csatár góljával vezettek a zöld-fehérek 1-0-ra, majd Gróf Dávid kiállítása után a kapuba is beállt. Gróf a hosszabbítás perceiben egy labdaszedő fellökéséért kapott piros lapot, s mivel a vendégeknek már nem volt cseréjük, mezőnyjátékost kellett a kapuba állítani. Varga Barnabás úgy vette fel a kapusmezt, mintha mindennapos feladata lenne megvédeni csapatát a góltól. A fennmaradó két percben egy kirúgáson kívül nem is volt dolga, hibátlanul teljesítette a nem mindennapi kihívást. A Metropol úgy tudja, spontán ötlet volt, hogy Varga ugorjon be Gróf helyére.

Varga Barnabás örökölte Gróf Dávid mezét és kesztyűit Fotó: Nemzeti Sport

A labdarúgásban ritka helyzet, hogy egy csapat kapus és cserelehetőség nélkül maradjon, most ez állt elő a Fradinál. A zöld-fehéreknek előzetesen nem volt kijelölt emberük, Varga Barnabás spontán, hirtelen döntéssel vállalta a felelősséget. Korábban még edzéseken sem végzett különmunkát a kapusoknál.

Varga Barnabás az élményeiről beszélt

Varga Barnabás a jövőben is csatárként szerepel a Fradiban, a de a klub youtube-csatornájának beszélt arról, milyen volt az új szerepben. Elmonta, régóta ki szerette volna próbálni a kapusposztot, s hozzátette, ebben a helyzetben indokoltabb, hogy a csatársorból áldoznak be egy embert.

Videón Gróf Dávid kiállítása

A Real Madrid felkészült az extrém helyzetre

José Mourinho 2010-ben lett a Real Madrid vezetőedzője, ő akkor kerek-perec kijelentette, semmit nem bíz a véletlenre. Kijelölt két alapembert, Sergio Ramost és Sami Khedirát, nekik időközönként kapusedzésekre kellett járniuk, hogy elsajátítsák az alapokat.