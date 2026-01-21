Orbán Viktor: Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk
A rezsicsökkentés a családok érdekében fontos. Orbán Viktor szerdán kormányülést tart, amin napirendre kerül a rezsicsökkentés.
Orbán Viktor szerda reggel a Facebook-posztjában árulta el, hogy ma is lesz kormányülés, ahol a rezsicsökkentés is napirendre kerül majd. Hiszen a Fidesz és a magyar kormányfő azon dolgozik minden nap, hogy a magyarok ne szenvedjenek hiányt semmiben. Emiatt igyekeznek a háborús konfliktust is elkerülni.
Orbán Viktor szerdán kormányülést tart
Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz. De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.
- közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
