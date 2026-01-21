RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk

A rezsicsökkentés a családok érdekében fontos. Orbán Viktor szerdán kormányülést tart, amin napirendre kerül a rezsicsökkentés.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 07:25
orbán viktor kormányülés rezsicsökkentés

Orbán Viktor szerda reggel a Facebook-posztjában árulta el, hogy ma is lesz kormányülés, ahol a rezsicsökkentés is napirendre kerül majd. Hiszen a Fidesz és a magyar kormányfő azon dolgozik minden nap, hogy a magyarok ne szenvedjenek hiányt semmiben. Emiatt igyekeznek a háborús konfliktust is elkerülni. 

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Facebook

Orbán Viktor szerdán kormányülést tart

Évtizedek óta nem volt ilyen hideg januárunk. Ilyenkor érezzük igazán, micsoda érték a rezsicsökkentés, és mekkora eredmény, hogy a mai bolond világban is hozzájutunk az ország működéséhez szükséges olcsó orosz olajhoz és gázhoz. De az extrém hidegben nem dőlhetünk hátra. A rezsicsökkentésre most rá kell tennünk egy lapáttal, és rá is fogunk. Ez a mai kormányülés legfontosabb feladata.

- közölte Orbán Viktor a Facebook-oldalán. 

