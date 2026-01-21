RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: a családok számíthatnak ránk a nehéz időkben is

Az idei tél kimutatta a foga fehérjét.

„Januári rezsistopot vezetünk be! Az idei tél kimutatta a foga fehérjét, de a családok számíthatnak ránk a nehéz időkben is.” – írta szerda délután Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Januári rezsistoppal segíti a kormány a magyar családokat (Fotó: NurPhoto via AFP)

A januári rezsistop lényege, hogy a januári többletfogyasztás költségét a kormány átvállalja a családoktól.

 

