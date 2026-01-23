Így telt Orbán Viktor elmúlt 48 órája - Fotó
Óriási utat tett meg Orbán Viktor az elmúlt 2 napban.
Mint azt korábban megírtuk, Magyarország is alapító tagja lett a Donald Trump amerikai elnök által megálmodott Béketanácsnak, ahova az Egyesült Államok elnöke személyesen hívta meg Orbán Viktort. Majd ezek után Brüsszelbe repült a kormányfő, az EU-csúcsra.
Budapest ➡️ Davos ➡️ Brüsszel ➡️ Budapest ✅ Holnap Kaposváron találkozunk! 😎
- írja a miniszterelnök.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre