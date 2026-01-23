RETRO RÁDIÓ

Így telt Orbán Viktor elmúlt 48 órája - Fotó

Óriási utat tett meg Orbán Viktor az elmúlt 2 napban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 19:20
Orbán Viktor Béketanács Donald Trump

Mint azt korábban megírtuk, Magyarország is alapító tagja lett a Donald Trump amerikai elnök által megálmodott Béketanácsnak, ahova az Egyesült Államok elnöke személyesen hívta meg Orbán Viktort. Majd ezek után Brüsszelbe repült a kormányfő, az EU-csúcsra.

Orbán Viktor
Fotó: Orbán Viktor Facebook

Budapest ➡️ Davos ➡️ Brüsszel ➡️ Budapest ✅ Holnap Kaposváron találkozunk! 😎

- írja a miniszterelnök.

 

