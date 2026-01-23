Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem fizet, jön a nemzeti petíció
800 milliárd dollár - ennyit kér Ukrajna Brüsszeltől.
Orbán Viktor pénteken reggel rossz híreket közölt Brüsszelből. Ugyanis az unió befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét.
Orbán Viktor egyértelművé tette: Magyarország nem fizet
Ennek kapcsán a kormányfő egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, Magyarország nem fizet, és jön a nemzeti petíció.
800 milliárd dollár. Ennyit kért Ukrajna Brüsszeltől, és Brüsszel ezt az igényt be is fogadta. Tokkal-vonóval. Magyarország viszont nem fizet, úgyhogy jön a nemzeti petíció
- írja Orbán Viktor a posztjában.
Íme a videó:
