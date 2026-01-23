RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor kijelentette: Magyarország nem fizet, jön a nemzeti petíció

800 milliárd dollár - ennyit kér Ukrajna Brüsszeltől.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.23. 08:42
Módosítva: 2026.01.23. 08:43
ukrajna nemzeti petíció Orbán Viktor Brüsszel

Orbán Viktor pénteken reggel rossz híreket közölt Brüsszelből. Ugyanis az unió befogadta az ukránok 800 milliárd dolláros igényét.

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Orbán Viktor egyértelművé tette: Magyarország nem fizet

Ennek kapcsán a kormányfő egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. A miniszterelnök kijelentette, Magyarország nem fizet, és jön a nemzeti petíció.

800 milliárd dollár. Ennyit kért Ukrajna Brüsszeltől, és Brüsszel ezt az igényt be is fogadta. Tokkal-vonóval. Magyarország viszont nem fizet, úgyhogy jön a nemzeti petíció

- írja Orbán Viktor a posztjában.

Íme a videó:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu