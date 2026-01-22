RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: a célunk, hogy senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni

Íme a részletek! Gulyás Gergely és Vitályos Eszter tájékoztatott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.22. 10:11
Módosítva: 2026.01.22. 10:33
Kormányinfó Vitályos Eszter kormány döntés Gulyás Gergely

Szerdán ülésezett a kormány. Csütörtökön pedig Vitályos Eszter és Gulyás Gergely a Kormányinfón ismertette a kabinet döntéseit.

GULYÁS Gergely
Gulyás Gergely Fotó: Máthé Zoltán

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a tájékoztató elején közölte, hogy a januári hideg által előállt helyzetről tárgyalt a kormány szerdán. A hóhelyzet miatt létrejött Operatív Törzs sikeresen végezte a munkáját, ezért a kormány köszönetet mondott a munkájuknak – tette hozzá.

Gulyás Gergely elmondta, 15 éve nem volt hasonló hideg januárban, ezért a kormány úgy döntött, hogy a magyar családoknak nem szabad megfizetnie ezt, és a cél, hogy januárban senkinek ne kelljen magasabb fűtésszámlát fizetni. A miniszter hozzátette Lantos Csaba vezetésével egy munkacsoport jön létre, hogy a pontos részleteket kidolgozzák.

A számlázási rendszerek is eltérőek, sokféle megoldás lehetséges

– mondta Gulyás Gergely, majd hozzátette: a teljesen részletes megoldás a jövő héten lesz ismert.

Béketanács

„Orbán Viktor kormányfő felhatalmazást kapott arra, hogy az ország csatlakozzon a Béketanácshoz” – ismertette a miniszter, aki megjegyezte, mindez semmilyen fizetési kötelezettséggel nem jár.

Akik ma aláírják a Béketanácshoz való csatlakozást, azok a béke mellett állnak  A magyar érdek, hogy béke legyen Ukrajnában

– fogalmazott Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfón elárulta, hogy február elején kezdik a nemzeti petíció kézbesítése.

„Európa továbbra is úgy gondolja, hogy a háborút és Ukrajnát továbbra is finanszírozni kell. A magyar álláspont, hogy nem az európai adófizetőknek kell finanszírozni Ukrajnát és a háborút. A választás is erről szól” – magyarázta Gulyás Gergely, aki hozzátette a magyar baloldal, a Tisza és a DK nem képes nemet mondani fontos dolgokban.

Támogatást és védelmet is Brüsszelből kap a magyar baloldal, így tőlük nem lehet szuverén politikára számítani

– fogalmazott a miniszter.

A Kormányinfót alább tudod visszanézni:

 

Top hírek

