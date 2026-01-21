Orbán Viktor: Irány Davos, Trump elnök úr meghívására!
„Aláírjuk a Béketanács alapító okiratát.”
„Nagy kalandra fel! Azt hittük, hogy csütörtök este kell Brüsszelben lennünk, de nem, mert csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkoznunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béketanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást.” – mondja friss szerda esti videójában Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Irány Davos, Trump elnök úr meghívására. Aláírjuk a Béketanács alapító okiratát.
– írta Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán. A kormányfőre sűrű nap vár csütörtökön, a részletek kiderülnek az alábbi videóból:
