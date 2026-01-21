RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Irány Davos, Trump elnök úr meghívására!

„Aláírjuk a Béketanács alapító okiratát.”

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 19:30
Béketanács Donald Trump Orbán Viktor Brüsszel

„Nagy kalandra fel! Azt hittük, hogy csütörtök este kell Brüsszelben lennünk, de nem, mert csütörtök reggel már Davosban kell kisuvickolt cipőben és élére vasalt nadrágban találkoznunk Trump elnök úrral, hogy Magyarország nevében aláírjuk a Béketanácshoz történő csatlakozásunkat, amely aláírásra a mai kormányülésen kaptam felhatalmazást.” – mondja friss szerda esti videójában Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Irány Davos, Trump elnök úr meghívására. Aláírjuk a Béketanács alapító okiratát.

– írta Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán. A kormányfőre sűrű nap vár csütörtökön, a részletek kiderülnek az alábbi videóból:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu